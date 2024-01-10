Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января ознакомился с предварительными проектами по превращению рынков исторических городов в комплексы, привлекательные для туристов, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее, на совещании 18 декабря президент заявил, что рынки необходимо превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Он поручил разработать проект новых современных рыночных комплексов, отражающих национальную культуру.

«Следует превратить рынки в „визитную карточку“ страны, сохранив их уникальные особенности. Магазины продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, гастрономические, развлекательные заведения должны гармонично дополнять друг друга и привлекать покупателей и туристов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил важность изучения опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию.

В ходе презентации также представлена информация о рынках, которые планируется построить в таких туристических центрах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, а также Бостанлыкский район Ташкентской области. Глава государства дал указания по отражению в проектах колорита регионов, созданию широких условий для туристов, говорится в сообщении.

По данным телеканала «Узбекистан 24», президент отметил, что в Новом Ташкенте также необходимо спроектировать строительство современного рыночного комплекса. В целом разрабатывается отдельная программа по «приведению в порядок» 515 рынков (на днях началась реконструкция Куйлюкского дехканского рынка).





Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Шамсиддин Сохибназаров сообщил, что президент дал дополнительные поручения по строительству современных комплексов в вышеуказанных регионах.

«[Президент] поручил, чтобы комплексы были удобными для населения, предпринимателей и зарубежных туристов, чтобы они были современного типа. Здесь необходимо обеспечить гармоничность продукции, производимой под брендом Made in Uzbekistan, увеличить число рядов для ремесленников, организовать ювелирные комплексы. В соответствии с национальными традициями поручено отдельно выделить торговые ряды по продаже фруктов и овощей. Также поручено организовать в этих торговых комплексах развлекательные центры и места общепита», — заявил он.





На одном из слайдов презентации представили проект рынка в Хиве.

Ещё на одном слайде можно увидеть проект строительства рынка в Самарканде на площади 8 га рядом с комбинатом транспортно-экспедиторских услуг автомобилям ООО Eko Life Fruits и в 8 км от площади Регистан.