Если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. Об этом в субботу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, сообщила передача «Менимча» телеканала «Узбекистан 24».

Прямая цитата: «Если мы не возьмём в свои руки создание национального контента в информационной среде, если мы не будем давать оценку происходящим в мире событиям с точки зрения национальных интересов, мы создадим возможности для того, чтобы это делалось из-за рубежа. Потому что если мы не будем удовлетворять потребность людей в новостях, аналитической информации, [информации о] текущих событиях, это будут делать другие. Это совершенно недопустимо».

Президент продолжил: «На каждую критику должен даваться ответ. Если журналист прав, мы должны это признавать. Если неправ, мы должны научиться предотвращать появление недостоверной информации путём разъяснения, а также объяснять всему обществу, что это неправда».

Как мы писали, на этом же заседании Шавкат Мирзиёев дал поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания молодёжи с учётом «глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей».

Президент неоднократно заявлял о важности работы журналистов и недопустимости вмешательства в их деятельность.

В мае 2023 года Шавкат Мирзиёев назвал СМИ и журналистов «наиболее влиятельной силой, доводящей голос и мнение народа до широкой общественности и государственных органов». Он заявил о гарантиях свободы деятельности СМИ, но также напомнил и об их ответственности.

В начале марта прошлого года журналисты и общественные активисты обратились к президенту с заявлением о «скрытой, но жёсткой цензуре». Союз журналистов страны, комментируя обращение, отметил, что «не наблюдал давления на редакции и независимых журналистов, блогеров». Напротив, союз заявил о случаях злоупотребления свободой слова.

В феврале Шавкат Мирзиёев признал, что работать в условиях свободы СМИ «сложнее». По его словам, ему предлагали «закрыть СМИ». «Я не закрою… Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно», — заявил он.

В июне президент, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником, отметил, что обеспечение свободы слова, права на получение и распространение информации считает неотъемлемой частью стратегии развития Узбекистана. Он добавил, что государство опирается на журналистов в борьбе с коррупцией и другими проблемами общества.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиёев, общаясь с журналистами, заявил, чтобы они «не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки». «Не бойтесь. За вами стоит президент», — сказал тогда он.

В апреле 2022 года «Газета.uz» публиковала колонку Комила Джалилова «Пока наши СМИ молчат, иностранные завладевают умами». «Как так получилось, что на умы узбекистанцев влияет не Национальная телерадиокомпания с десятками каналов и бюджетом более чем в 500 млрд сумов, а телеканалы иностранного государства?» — спрашивал тогда автор.

В ноябре того же года в пакетах операторов цифрового телевидения стал доступен, помимо множества российских каналов, целый ряд зарубежных, включая BBC, CNN, Bloomberg, France 24, китайский CGTN, турецкий TRT Avaz, «Беларусь 24» и другие.