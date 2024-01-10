В порядок выплаты налогового кэшбека при регистрации фискальных чеков указом президента Узбекистана от 10 января внесены изменения, сообщила пресс-служба Министерства юстиции и Налогового комитета.

С 1 января общая сумма покупок, с которой гражданам возвращается налоговый кешбек, не может быть выше 60 базовых расчётных величин (20,4 млн сумов) в месяц.

Таким образом, даже если покупатель совершил за месяц покупки на более крупные суммы, он может получить кэшбек только с суммы, равной 60 БРВ.

Иными словами, максимальный налоговый кешбек, который теперь может получить гражданин, не состоящий в Едином реестре социальной защиты, за свои покупки в месяц — 204 тысячи сумов.

Ранее таких ограничений не предусматривалось. Вероятно, эта мера направлена на пресечение недобросовестных манипуляций с фискальными чеками.

Этим же документом отменён кэшбек за товары, приобретённые по корпоративным картам.