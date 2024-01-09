Ставка акцизного налога на известняк, предназначенный для производства цемента, в Узбекистане снижена почти в 4 раза. Это предусмотрено законом о поправках в законодательство с связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.

Изначально в бюджетном послании Министерства экономики и финансов (МЭФ) парламенту говорилось о планах снизить размер ставки в 2 раза с 22,5 тысячи до 11,25 тысячи сумов за тонну, однако в итоге она снизилась до 6000 сумов.

Кроме того, отменены пониженные налоговые ставки, установленные для цементных заводов, работающих только на угле.

Ситуация на рынке

Как сообщили «Газете.uz» в МЭФ, за последние годы мощности по производству цемента в стране увеличились в 1,8 раза — с 15,1 млн тонн в 2019 году до 26,7 млн тонн в 2023 году. Объём производства за этот период вырос в 1,4 раза — с 10,9 млн до 15,2 млн тонн.

Спрос на цемент в Узбекистане за эти годы увеличился в 1,2 раза — с 13,8 млн до 16,5 млн тонн в год в результате растущего объёма строительных работ.

Импорт цемента сократился почти вдвое — с 3,3 млн до 1,7 млн тонн. В 2022 году поставки в основном шли из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

Сегодня в Узбекистане работают 35 цементных заводов (по данным ассоциации «Узпромстройматериалы», 37) с производственными мощностями в 26,7 млн тонн (32,7 млн). Согласно официальным данным, отечественные предприятия покрывают 92% потребности в цементе в стране (в 2019 году было 79%).

По информации МЭФ, средняя цена цемента на бирже с 2020 по 2023 год за счёт достаточного объёма выросла только на 4,6% — с 626 тысяч до 655 тысяч сумов за тонну.

Прогнозируется, что в 2024 году мощности заводов увеличатся на 30%, или на 7,9 млн тонн — до 34,6 млн тонн, а объём производства — до 16,7 млн тонн (+10%, или 1,6 млн тонн). Импорт, как ожидается, снизится до 1 млн тонн (-57%, или на 800 тысяч тонн).

В министерстве ожидают, что отечественные компании смогут покрыть 98% спроса на внутреннем рынке.

Решение о снижении акциза в 4 раза принято «в целях предотвращения резкого удорожания цементной продукции (вследствие повышенного спроса, связанного со строительством в стране — ред.) и роста цен», а также «повышения конкурентоспособности местных производителей» перед зарубежными поставщиками цемента, отметили в МЭФ. Для примера, в Казахстане цена цемента составляла около 46 долларов за тонну, что ниже, чем в Узбекистане.

Крупные цементные заводы

Фото: Ассоциация «Узпромстройматериалы».

«Газете.uz» не удалось получить данные о том, какой объём цемента производят в отдельности предприятия в Узбекистане, чтобы узнать их долю на рынке.

Как сообщили редакции в ассоциации «Узпромстройматеиалы», проектные мощности цементных заводов составляют 32,7 млн тонн. Из этого объёма четверть мощностей (25%) приходится на «Кызылкумцемент» — 5,7 млн тонн, «Бекабадцемент» — 1,6 млн и «Кувасайцемент» — 1,08 млн тонн. Напомним, эти заводы принадлежат кипрской United Cement Group.

2,4 млн тонн проектных мощностей принадлежит «Ахангранцементу» (владелец — Akkermann Cement CA, учреждённый компанией из холдинга USM Алишера Усманова), который находится под западными санкциями.

В августе в Ахангаранском районе Ташкентской области запустился цементный завод Toshkent Conch Cement мощностью 2,5 млн тонн, учреждённый китайскими инвесторами. Китайская корпорация Conch получила 183,3 га земли под разработку карьеров и 34,2 га под строительство предприятия.

Эта же корпорация запустила цементное производство мощностью 1,2 млн тонн в год на предприятии Qarshi Conch Cement в Китабском районе Кашкадарьинской области.

В сентябре на массиве Янги Хаёт в Каттакурганском районе Самаркандской области был запущен крупный цементный завод мощностью 3 млн тонн в год, созданный иностранным предприятием Hengyuan Cement. Инвестором выступила китайская энергетическая инжиниринговая группа Energy China.

Китайские предприниматели реализуют или участвуют и в других проектах, связанных с производством цемента в Узбекистане, а также в других странах Центральной Азии.

Ранее СМИ писали, что Китай в связи с серьёзными экологическими проблемами, смогом в городах за последние годы активно выводит за пределы своей территории «загрязняющие» предприятия, в том числе цементные и химические заводы.

Таким образом, цементные заводы Узбекистана получат существенное послабление в виде 4-кратного снижения акциза, но из-за этого госбюджет недосчитается несколько сотен миллиардов сумов.

Влияние цементных заводов на экономику и жизнь людей

Жители, живущие рядом с цементным заводом в Джизакской области, сентябрь 2018 года. Фото: Бахтиёр Акромов / «Халқ сўзи».

Обосновывая предоставление льготы производителям цемента, в Министерстве экономики и финансов указали, что на цементных заводах работают тысячи людей, а снижение акциза поможет снизить себестоимость строительных работ (домов, социальных учреждений, дорог и других объектов).

Кроме того, за счёт увеличения производственных мощностей заводов, которые работают не на полную мощь, увеличится количество рабочих мест, поступления от других налогов (НДС, налога на прибыль, соцналога), что позволит возместить потери от снижения акциза.

В то же время при производстве цемента в больших количествах выделяются углекислота, ионы тяжёлых металлов, другие газы и пыли в атмосферу. Масса этих выбросов в большинстве случаев почти равна весу производимого цемента, и экологи достаточно давно пытаются оценить то, как подобные загрязнения влияют на окружающую природу. В частности, экологи из Института физиологии растений российской Академии наук выявили негативное влияние цементного завода на деревья и жизнеспособность семян.

В 2002 году выбросы углекислого газа при производстве цемента в мире составляли около 1,4 млрд тонн. В 2021 году этот показатель достиг 2,9 млрд тонн. На них приходится более 7% от общемировых выбросов углерода, что превышает объем выбросов от всех грузовых автомобилей в мире.

Климатолог из Стэнфордского университета (США) Роб Джексон отмечает, что выбросы от цемента не снижались даже во время пандемии COVID-19. При производстве цемента требуется не только много тепла, что приводит к выбросам, но и сам химический процесс даёт много углекислого газа. При производстве известняк нагревают до 1480−1540 градусов по Цельсию, чтобы превратить его в оксид кальция. При этом из известняка удаляется углекислый газ, который попадает в воздух.





Цемент является ключевым компонентом бетона, который используется для строительства зданий, дорог и мостов. По данным, которые приводит Associated Press, объем потребления цемента таков, что в пересчёте на каждого человека на планете составляет более 1 кн в день. Уже давно существуют более экологичные способы производства стройматерила, однако перестройка бизнеса требует масштабных изменений, отмечается в публикации от 2022 года. Поэтому Международное энергетическое агентство предполагает, что цементная промышленность не достигнет нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

В июле 2019 года Госкомэкологии Узбекистана называл предприятия, превышающие объем выбросов в атмосферный воздух, почву и воду до 40 раз. Среди них были и цементные заводы. С тех пор эковедомство не сообщало о предприятиях-загрязнителях.

В сентябре 2018 года жители Джизакской области жаловались, что цементный завод несколько месяцев работает с неисправным очистным фильтром. Завод отремонтировал оборудование только после публикаций в СМИ.

В Андижанской области также приостанавливали работу цементного предприятия из-за несоблюдения экологических требований.

Жалобы на цементные заводы от местных жителей разных регионов продолжают поступать до сих пор.

Общественность имеет право знать уровень риска

В сентябре 2019 года Кабинет министров принял постановление, по которому с 1 января 2021 года на источниках загрязнения атмосферного воздуха вновь вводимых предприятий высокого риска воздействия на окружающую природную среду в обязательном порядке должны устанавливаться автоматические станции по отбору и анализу проб, а на прилегающей к ним территории — стационарные пункты наблюдения (посты). Установка должна была проводиться за счёт самих предприятий.

С появлением постоянного автоматизированного потока данных бывший Госкомэкологии планировал разработать экологическую карту Узбекистана, однако её до сих пор не представили общественности.

Ведомство также разрабатывало проект постановления правительства об усилении экологического контроля над предприятиями по производству цемента. Документом планировалось обязать цементных производителей до 1 января 2022 года установить автоматические станции по отбору проб для анализа загрязнения воздуха, а также стационарные посты на прилегающей к ним территории за счёт собственных средств. О судьбе этого документа неизвестно.

В соцсетях прозвучал вопрос о том, проводилась ли антикоррупционная экспертиза поправок, в том числе в части снижения акциза для производителей цемента.

«Газета.uz» направила по этому поводу запрос в Агентство по противодействию коррупции. Редакция также попросила Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата прокомментировать льготу для цементных производителей.

В октябре в Минэкологии отмечали, что основными отраслями промышленности, загрязняющими атмосферу Узбекистана, являются тепловые электростанции и предприятия по производству цемента.

Напомним, в последние годы в Узбекистане для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. В 2023 году ожидался перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

Климатолог Эркин Абдулахатов в недавнем интервью заявил, что эти меры противоречат обязательствам Узбекистана в рамках Парижскоого соглашения по климату. «Экологи должны были быть против этой идеи. Хорошо, нет газа, нет другого выхода, кроме перехода на уголь, тогда нужно было сначала установить фильтры, независимо от их стоимости, проверить, а затем переходить», — подчеркнул специалист.