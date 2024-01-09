Главное

Законы должны соблюдаться «не на бумаге, а на деле» — президент

Народ будет жить с уверенностью в завтрашнем дне только когда в стране будут «строго соблюдаться законы — не на бумаге, а на деле», заявил президент Узбекистана. «Эта цель полностью достижима», — отметил он в поздравлении работникам органов прокуратуры.

Производители цемента получили льготу. Как это повлияет на экологию и здоровье людей?

В Узбекистане в 4 раза сократили размер акциза для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза. Решение называется экономическим стимулом, но влияние этой льготы на экологию и здоровье людей широко не обсуждалось. «Газета.uz» изучила вопрос.

Для предпринимателей отменяется 16 видов лицензий и разрешений

В Узбекистане с марта отменяется 16 видов лицензий и разрешений для субъектов предпринимательства. Это позволит предпринимателям страны экономить в общей сложности почти 350 млрд сумов в год.

Сравнение: Цена бензина Аи-95 в Узбекистане и в мире

Узбекистан занимает 51-е место по дешевизне бензина Аи-95, следует из данных портала GlobalPetrolPrices. При этом топливо этой марки в стране в 2,6 и 2,1 раза дороже, чем в Туркменистане и Казахстане соответственно. Его цена в стране также выше, чем в США и Афганистане.

Назначения

Из-за болезни Алишера Шадманова обязанности первого замглавы Минздрава возложены на Даврона Султанова

Первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов находится в отпуске в связи с долгосрочным лечением. Его обязанности будет временно исполнять представитель Администрации президента Даврон Султанов.

Экс-глава Минздрава стал директором Института здоровья и стратегического развития

Бывший министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов назначен директором Института здоровья и стратегического развития, который был создан в сентябре 2023 года.

Дилшод Ахмедов назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли

Первый замглавы «Узметкомбината» Дилшод Ахмедов стал заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Другие новости

Экономический рост Узбекистана в 2023 году по оценке ВБ составил 5,5%

Всемирный банк оценил экономический рост Узбекистана в 2023 году в 5,5%. В этом и следующем году повышение ВВП прогнозируется на том же уровне. В целом, в регионе Европы и ЦА рост ускорился (2,7% против 1,2% в 2022 году), но на него все ещё влияет вторжение РФ в Украину.

В Турции задержан основатель Azon Global Мубашшир Ахмад

Правоохранительные органы Турции в конце декабря задержали основателя портала Azon Global Алишера Турсунова (Мубашшира Ахмада). Он находится в депортационном центре в Стамбуле.

Нодирбек Абдусатторов примет участие в супертурнире Tata Steel Chess 2024

Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов во второй раз примет участие в одном из старейших и сильнейших турниров Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее, участником которого станет действующий чемпион мира Дин Лижэнь и ещё три гроссмейстера из топ-10 мирового рейтинга.

В мире

Бутилированная вода содержит больше пластиковых частиц, чем считалось ранее — исследование

Вода в пластиковых бутылках может содержать в 100 раз больше частиц нанопластика, чем предполагалось ранее, их опасность для здоровья человека «исторически недооценивалась», говорится в исследовании химиков из Колумбийского университета (США).

NYT: Израиль переходит к более точечной стратегии в Газе

Армия Израиля переходит к «более целенаправленной фазе» войны в секторе Газа, пишет New York Times. Она предполагает сокращение численности войск и количества авиаударов по анклаву и точечные операции по уничтожению лидеров ХАМАС и спасению заложников.

Число жертв землетрясения в Японии превысило 200 человек

В результате землетрясения в Японии, по последним данным, погибли более 200 человек, ещё 102 числятся пропавшими без вести. В эвакуационных центрах остаются 28 тысяч местных жителей.

«Без серьёзной корректировки курса 2020-е войдут в историю как десятилетие упущенных возможностей» — ВБ

Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может оказаться самым слабым за последние 30 лет, говорится в новом докладе Всемирного банка. Переломить эту тенденцию способно стимулирование инвестиций и укрепление налогово-бюджетной политики, считают аналитики.