В бутылке воды объёмом 1 л может в среднем содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передаёт Bloomberg. Авторы исследования — химики из Колумбийского университета (США).

Авторы исследования отмечают, что опасность бутилированной воды в пластиковой таре для здоровья человека «исторически недооценивалась». Это исследование стало первым опытом оценки на наличие в ней нанопластика — пластиковых частиц длиной менее 1 микрометра, или 1/70 толщины человеческого волоса.

Результаты показали, что вода в бутылках может содержать в 100 раз больше пластиковых частиц, чем предполагалось ранее, поскольку более ранние исследования учитывали только микропластик или кусочки пластика размером от 1 до 5000 микрон.

Bloomberg отмечает, что нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик. Частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Они также могут проникать через плаценту в организм плода.

Учёные давно подозревали присутствие нанопластика в бутилированной воде, но у них не было технологии для идентификации отдельных наночастиц, пишет агентство. Авторы исследования изобрели новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных.

Для анализа использовались 25 литровых бутылок воды, купленных у трёх популярных брендов в США. В каждом литре они обнаружили от 110 тысяч до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц, 90% из которых — нанопластик.

Исследователи учитывали семь распространённых типов пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготовлены многие бутылки для воды, и полиамид, часто используемый в фильтрах для очистки воды перед её розливом в бутылки. Было также обнаружено множество неопознанных наночастиц.

«Раньше это была просто тёмная область, не нанесённая на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, который раньше был нам неизвестен», — отметил соавтор исследования Бейжан Ян, химик-эколог из Колумбийского университета.