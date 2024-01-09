Обеспечение верховенства закона имеет решающее значение на пути строительства Нового Узбекистана, заявил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении работникам органов прокуратуры с профессиональным праздником (8 января).

«В обществе, где правит закон, всегда будут справедливость, общественно-политическая стабильность, экономический рост и развитие, будут обеспечены защита прав, интересов и достоинства человека», — подчеркнул он.

Президент отметил, что за последние годы проводится «большая работа по кардинальному реформированию прокуратуры, созданию системы, основанной на открытости и справедливости, которая служит интересам граждан и общества, принимает гуманные решения».

«С изменениями в системе прокуратуры меняется и отношение к ней людей. Сегодня наши граждане видят в прокуратуре не карательный орган, а народную структуру, способствующую восстановлению нарушенных прав населения и предпринимателей, которая стремится всегда помочь и поддержать», — заявил Шавкат Мирзиёев.

За последние семь лет органами прокуратуры было положительно решено около 2 миллионов обращений, восстановлены нарушенные права более 300 тысяч граждан, разрешено около 148 тысяч проблем предпринимателей, перечислил он.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре за этот период пресёк более 53 тысяч правонарушений и преступлений и добился возмещения 4,7 трлн сумов ущерба, причинённого государству и обществу. Бюро принудительного исполнения за минувший год обеспечило исполнение судебных актов на 36 трлн сумов.

Сейчас усилия «по обеспечению законности в стране на основе благородных принципов верховенства закона и неотвратимости наказания выходят на решающий этап», продолжил президент.

«Только тогда наш народ будет жить спокойно и в семьях воцарятся мир и благополучие, появится уверенность в завтрашнем дне, когда в нашей стране будут строго соблюдаться законы — не на бумаге, а на деле, и эта цель полностью достижима, если реформы затронут каждый дом, каждую махаллю, наши соотечественники ощутят их практический результат в своей повседневной жизни», — отметил глава государства.

«Быть непримиримыми поборниками закона, делать все, чтобы жизнь нашего народа стала легче, создавать новые рабочие места, организовать последовательную реализацию программ, направленных на борьбу с бедностью, обеспечить надёжную защиту окружающей среды, наших природных богатств и культурного наследия, продолжение реформ в таких сферах, как медицина, образование — это конституционный долг и основная задача сотрудников органов прокуратуры», — добавил он.

Шавкат Мирзиёев также выразил уверенность, что «сегодня, когда противодействие коррупции в нашей стране становится общенациональным движением, работники органов прокуратуры проявят особую решимость и своими инициативами послужат примером для всех».