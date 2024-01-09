Постановлением президента от 9 января Дилшод Турсункулович Ахмедов назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Информацию «Газете.uz» подтвердили в МИПТ.

До этого с января 2021 года он работал первым заместителем председателя правления — исполнительным директором Узбекского металлургического комбината.

Дилшод Ахмедов (1972 г. р.) — выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Обучался в Московской школе управления «Сколково». Имеет опыт работы по организации производства и управлению активами промышленных предприятий в Узбекистане и России.