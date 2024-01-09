С 1 марта в Узбекистане отменяется 16 видов лицензий и разрешений для субъектов предпринимательства. Это предусмотрено новым указом главы государства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, которое разработало документ. Об этом же накануне на совещании говорил президент Шавкат Мирзиёев.

Полностью отменяется 7 видов разрешительных документов, например, разрешение на перевозку грузов при включении в реестр таможенных перевозчиков.

Разрешительные документы 8 видов отменяются путём объединения. В частности, объединяются разрешение на вывоз объектов экспортного контроля и лицензия на экспорт и импорт специфических товаров.

Три вида лицензии и разрешения переводятся в уведомительный формат. Например, заниматься деятельностью турагента теперь можно будет без лицензии.

Дополнительно разрешается дистанционная оценка заявителей на лицензию и разрешение через видеосвязь.

Отменяется требование размещения 15 тысяч долларов в Фонд безопасного туризма для осуществления выездного туризма.

Юридические лица теперь могут по желанию выбирать место техосмотра принадлежащих им транспортных средств. До этого они должны были проходить техосмотр в местах, установленных органами внутренних дел.

В результате внедрения изменений в распоряжении предпринимателей останутся в общей сложности почти 350 млрд сумов в год, говорится в сообщении.

На совещании у президента в понедельник отмечалось, что в стране всё ещё наблюдаются случаи истребования от предпринимателей дополнительных сведений, уже имеющихся в информационных системах. Поэтому с текущего года отменяется 34 вида справок и отчётности. Благодаря этому более 21 тысячи предпринимателей смогут ежегодно экономить 500 млн сумов.

Шавкат Мирзиёев также указал на отсутствие единого перечня отчётов, представляемых предпринимателями, и поручил внедрить единую систему отчетности.

Новость может быть дополнена.