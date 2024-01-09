Правоохранительные органы Турции утром 28 декабря задержали гражданина Узбекистана Алишера Турсунова, известного под псевдонимом Мубашшир Ахмад. Об этом сообщает портал Azon Global, основателем которого он является.

«Об этом не сообщалось широкой публике, поскольку мы считали, что произошло какое-то недоразумение и нет необходимости волновать общественность… Позже была твёрдая уверенность, что обвинения в адрес наставника Мубашшира Ахмада совершенно беспочвенны, что это подтвердится на предварительном следствии и его освободят. Но, к сожалению, ситуация сложилась по-другому», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству Турции, подозреваемый не может содержаться под стражей более трёх суток. Если в течение этого срока предъявленное ему обвинение доказано, то дело передаётся в Министерство юстиции, если доказательств нет, то его должны освободить. Иногда иностранцев переводят в депортационные центры, а оттуда отправляют на родину или отпускают.

«Обвинение в адрес Мубашшира Ахмада не было доказано на предварительном следствии. Остаётся непонятным, почему наставника, которого перевели в депортационный центр, спустя столько дней всё ещё удерживают. Разумеется, с того дня, как произошёл этот инцидент, адвокаты начали свои действия и принимаются все необходимые меры», — заявила администрация сайта.

Напомним, 5 августа 2023 года медиагруппа Azon (сайт Azon.uz, онлайн-радио Azon FM, онлайн-телевидение Azon TV), учреждённая Алишером Турсуновым, приостановила все проекты в Узбекистане. Сайт, специализирующийся на теме ислама, работал с августа 2017 года.

В ноябре в тестовом режиме был запущен портал Azon Global, который работает на четырёх языках (узбекский, русский, английский и турецкий).