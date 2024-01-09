Вооружённые силы Израиля начинают переходить от интенсивной наземной и воздушной операции в секторе Газа к «более целенаправленной фазе» войны против ХАМАС. Об этом в интервью The New York Times (NYT) заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По словам Хагари, новый этап войны предполагает сокращение численности израильских войск и авиаударов по территории Газы. Вместо этого ЦАХАЛ будет больше полагаться на «хирургические миссии» небольших групп элитных израильских сил, направленные на уничтожение лидеров ХАМАС, спасение заложников и разрушение туннелей.
Израиль также намерен сосредоточить внимание на южных и центральных опорных пунктах ХАМАС в городах Хан-Юнис и Дейр-эль-Балаха, сообщил Хагари.
О том, что к январю Тель-Авив планирует перейти к менее интенсивной стратегии в Газе, писал также CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников администрации президента США.
«Тем не менее, израильские официальные лица ясно дали понять представителям США, что, хотя они и надеются завершить переход к концу месяца [января], определённых сроков нет. По их словам, если израильские силы столкнутся с сопротивлением ХАМАС, которое окажется более жёстким, чем ожидалось, или обнаружат угрозы, на которые они не рассчитывали, масштабы и темпы вывода [войск] могут замедлиться, а интенсивные авиаудары продолжатся», — отмечает NYT.
Власти Израиля ранее и публично, и в частных разговорах заявляли, что конечной целью войны в Газе является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы группировка больше никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила в октябре.
- 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- В ответ Израиль объявил войну ХАМАС, под чьим контролем находится сектор Газа, начал наносить по анклаву интенсивные воздушные удары и направил туда войска.
- По данным Минздрава Газы, в регионе за время конфликта погибли свыше 23 тысяч человек, почти 59 тысяч были ранены.
- После начала войны по всему миру проходят многотысячные демонстрации в поддержку Палестины и против действий Израиля в Газе.