Вооружённые силы Израиля начинают переходить от интенсивной наземной и воздушной операции в секторе Газа к «более целенаправленной фазе» войны против ХАМАС. Об этом в интервью The New York Times (NYT) заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По словам Хагари, новый этап войны предполагает сокращение численности израильских войск и авиаударов по территории Газы. Вместо этого ЦАХАЛ будет больше полагаться на «хирургические миссии» небольших групп элитных израильских сил, направленные на уничтожение лидеров ХАМАС, спасение заложников и разрушение туннелей.

Израиль также намерен сосредоточить внимание на южных и центральных опорных пунктах ХАМАС в городах Хан-Юнис и Дейр-эль-Балаха, сообщил Хагари.

О том, что к январю Тель-Авив планирует перейти к менее интенсивной стратегии в Газе, писал также CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников администрации президента США.

«Тем не менее, израильские официальные лица ясно дали понять представителям США, что, хотя они и надеются завершить переход к концу месяца [января], определённых сроков нет. По их словам, если израильские силы столкнутся с сопротивлением ХАМАС, которое окажется более жёстким, чем ожидалось, или обнаружат угрозы, на которые они не рассчитывали, масштабы и темпы вывода [войск] могут замедлиться, а интенсивные авиаудары продолжатся», — отмечает NYT.

Власти Израиля ранее и публично, и в частных разговорах заявляли, что конечной целью войны в Газе является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы группировка больше никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила в октябре.