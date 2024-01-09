Постановлением президента временное исполнение обязанностей первого заместителя министра здравоохранения возложено на Даврона Тахировича Султанова, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Он является заведующим отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента.

Первый замминистра Алишер Каюмович Шадманов находится в трудовом отпуске в связи с долгосрочным лечением, говорится в сообщении.

Таким образом, подтверждается информация о том, что Алишер Шадманов находится на лечении уже некоторое время.

Алишер Шадманов в 2017—2020 годах был министром здравоохранения. Затем был назначен ректором Ташкентской медицинской академии. В августе прошлого года вернулся в Минздрав первым заместителем министра.

Напомним, на днях в отставку был отправлен министр здравоохранения Амрилло Иноятов, занимавший этот пост с конца 2022 года. Он стал директором Института здоровья и стратегического развития.

И. о. министра здравоохранения сейчас является первый заместитель заведующего Департаментом социального развития Администрации президента Асилбек Худаяров.