Амрилло Шодиевич Иноятов назначен директором Института здоровья и стратегического развития, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Доктор медицинских наук Амрилло Иноятов родился в Бухарской области в 1979 году. Окончил Бухарский государственный медицинский институт. В 2001—2012 годы занимал различные должности в этом вузе, в том числе был заведующим кафедры хирургической стоматологии института.
С 2012 по 2014 год был деканом стоматологического факультета института. В 2017—2020 годы также занимал пост ректора Бухарского государственного медицинского института, а затем работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В 2020—2022 годы работал первым заместителем министра здравоохранения, а с конца 2022 года по январь 2024 года — главой Минздрава.
На прошлой неделе его на посту главы Минздрава сменил первый заместитель заведующего Департаментом социального развития Администрации президента Асилбек Худаяров.
Институт здоровья и стратегического развития был создан указом президента от 6 сентября на базе Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения (был образован в декабре 2019 года на базе Республиканского учебно-научного центра диетологии при Ташкентской медицинской академии).
Его основными задачами определены:
- разработка и реализацию программ формирования здорового образа жизни, профилактикии борьбы с неинфекционными заболеваниями;
- разработка и реализацию комплексных мер по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, формированию устойчивой медицинской культуры населения;
- выработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям деятельности, среднесрочными долгосрочным сценариям и стратегиям развития системы здравоохранения на основе прогрессивного и приемлемого зарубежного опыта;
- формирование и ведение медицинской статистики, разработка предложений по внедрению международных стандартов и методик в формировании статистических показателей, совершенствование работ в сфере сбора, обработки, обобщения, анализа, распространения и хранения статистических данных в области медицины.