Амрилло Шодиевич Иноятов назначен директором Института здоровья и стратегического развития, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Доктор медицинских наук Амрилло Иноятов родился в Бухарской области в 1979 году. Окончил Бухарский государственный медицинский институт. В 2001—2012 годы занимал различные должности в этом вузе, в том числе был заведующим кафедры хирургической стоматологии института.

С 2012 по 2014 год был деканом стоматологического факультета института. В 2017—2020 годы также занимал пост ректора Бухарского государственного медицинского института, а затем работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В 2020—2022 годы работал первым заместителем министра здравоохранения, а с конца 2022 года по январь 2024 года — главой Минздрава.

На прошлой неделе его на посту главы Минздрава сменил первый заместитель заведующего Департаментом социального развития Администрации президента Асилбек Худаяров.

Институт здоровья и стратегического развития был создан указом президента от 6 сентября на базе Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения (был образован в декабре 2019 года на базе Республиканского учебно-научного центра диетологии при Ташкентской медицинской академии).

Его основными задачами определены: