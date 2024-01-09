Всемирный банк оценил экономический рост Узбекистана в 2023 году в 5,5%. Аналогичный прогноз ВБ даёт для внутренного валового продукта страны и в ближайшие два года. Об этом говорится в свежем докладе «Перспективы мировой экономики», который издаётся ежеквартально.

Отметим, что в начале прошлого года ВБ прогнозировал рост экономики Узбекистана по его итогам на уровне 4,9%, однако уже в июне улучшил прогноз до 5,1%, а в октябре — до 5,5%.

Оценка экономической ситуации в Европе и Центральной Азии

По данным ВБ, в 2023 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) повысились до 2,7% по сравнению с 1,2% в 2022 году. Такое ускорение роста было обусловлено расширением внутреннего спроса (благодаря дополнительным мерам бюджетной поддержки), устойчивой конъюнктурой на рынке труда и возобновлением роста в России и Украине.

Однако если исключить эти страны и Турцию, в 2023 году в регионе ЕЦА наблюдалось заметное замедление темпов экономического роста, которые составили, по оценкам, 1,8%, подчеркнули в ВБ. Это замедление было повсеместным и затронуло 78% экономик региона.





Влияние слабого внешнего спроса в еврозоне было особенно заметным в Центральной Европе, где рост был пониженным и составил 0,7% (самый низкий уровень среди субрегионов), а также на Западных Балканах.

Темпы экономического роста также замедлились на Южном Кавказе, но ускорились в Центральной Азии. Приток денежных переводов сыграл важную роль в поддержании спроса в Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

В Восточной Европе показатели экономического роста вернулись в зону положительных значений. Так, в Украине темпы роста составили 4,8%. Несмотря на эту положительную тенденцию, объем производства в Украине в 2023 году оставался на уровне, который на 30% ниже, чем до начала российского вторжения в страну.

На фоне снижения давления цен на энергоносители и продовольствие в регионе отмечается замедление роста общей инфляции, но она остаётся выше целевого уровня в большинстве стран.

«В условиях вялой экономической активности и замедления инфляции ключевые процентные ставки во многих странах, судя по всему, достигли максимальных значений, что подтолкнуло некоторые центральные банки начать снижение ставок», — отметили в ВБ, добавив, что при этом Турция и Россия запустили цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Прогноз

В регионе ЕЦА в 2024 году ожидается снижение роста до 2,4%, а в 2025 году — укрепление до 2,7%. Основными факторами такого роста являются частное потребление, которое поддерживается ослаблением инфляционного давления, а также экспорт, стимулируемый постепенным восстановлением экономики в зоне евро.

«Однако неопределённость из-за российского вторжения в Украину играет важную роль в определении перспектив региона. Без учёта этих двух стран в этом году ожидается ускорение темпов роста в регионе до 3,1%, а в 2025 году — до 3,7%», — подчеркнули в ВБ.

В большинстве стран ЕЦА, вероятнее всего, продолжится смягчение денежно-кредитной политики на фоне прогнозируемого снижения инфляции. Однако ожидаемая бюджетная консолидация омрачает эти перспективы, подчеркнули аналитики банка.

Как ожидается, темпы роста в регионе останутся ниже тренда, отмечавшегося до пандемии, из-за сохраняющихся последствий пандемии и вторжения России в Украину. Ожидается, что темпы сближения по уровням доходов на душу населения в регионе ЕЦА будут оставаться медленными, при этом в 2025 году средний уровень доходов на душу населения достигнет лишь 24% от значения этого показателя в ЕС, считают в ВБ.

Риски

«Соотношение рисков в прогнозе по региону по-прежнему смещено в сторону снижения темпов роста. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители, ужесточению условий финансирования и негативно повлиять на уровень доверия», — отметили аналитики.

«Геополитические риски в регионе, включая эскалацию конфликта, вызванного вторжением Российской Федерации в Украину, высоки и могут реализоваться, что усугубит и без того тяжёлые людские и экономические потери», — предупредили в ВБ.

В условиях более высокой, чем предполагалось, инфляции денежно-кредитная политика может оставаться более жёсткой в течение более длительного времени. Более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики в еврозоне, основном торговом партнёре региона, также может оказать негативное влияние на активность в регионе, считают в банке.

«Кроме того, более значительное замедление темпов экономического роста в Китае или более резкое, чем ожидалось, сокращение объёма денежных переводов из России могут действовать в качестве неблагоприятных внешних факторов для стран Центральной Азии и Южного Кавказа», — резюмировали в ВБ.