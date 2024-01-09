Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Японии в начале января превысило 200 человек, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городах Судзу и Вадзима — 91 и 81 человек соответственно.

Ещё 565 человек получили ранения, число пропавших без вести сократилось до 102.

По данным Kyodo, 28 тысяч человек продолжают жить в эвакуационных центрах. По меньшей мере 3300 местных жителей остаются отрезанными от помощи из-за повреждённых дорог.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава. Стихийное бедствие привело к сильным разрушениям и пожарам. Более 1300 домов были частично или полностью разрушены. Около 66 тысяч домов остаются без водоснабжения, ещё примерно 23 тысячи — без электричества.