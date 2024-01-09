Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (2713 в рейтинге FIDE) примет участие в шахматном супертурнире Tata Steel Chess 2024 в Вейк-ан-Зее, который пройдёт 12−28 января.

О турнире

Вейк-ан-Зее или Tata Steel Chess Tournament — один из старейших и сильнейших шахматных турниров, который станет 86-м по счету. Он проводится с 1938 года, а его участниками в разные годы становились все чемпионы мира, кроме Василия Смыслова и Роберта Фишера.

Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Об участниках

В этом году турнир пройдёт без участия его восьмикратного победителя Магнуса Карлсена. Как следует из официального заявления, принять участие ему помешало слишком загруженное расписание.

В большие и серьёзные турниры после длительного перерыва возвращается действующий чемпион мира Дин Лижэнь. Он возглавляет стартовый список участников Tata Steel Masters по рейтингу.

В соревновании примет участие чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, которая в 2023 году защитила свой титул. Она замыкает стартовый список участников по рейтингу.

Состав нынешнего турнира уникален ещё и тем, что в нем сыграют сразу 3 действующих чемпиона: обладатель шахматной короны среди мужчин Дин Лижэнь, чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь и чемпион Tata Steel Masters 2023 года Аниш Гири.

Полный состав

Дин Лижэнь (4-е место в мировом рейтинге ФИДЕ с коэффициентом 2780); Ян Непомнящий (5-е место, 2769); Алиреза Фирузджа (6-е место, 2759); Аниш Гири (10-е место, 2749); Рамешбабу Прагнанандха (13-е место, 2743); Видит Гуджрати (14-е место, 2742); Пархам Магсудлу (15-е место, 2740); Вэй И (16-е место, 2740); Нодирбек Абдусатторов (22-е место, 2727); Гукеш Доммараджу (25-е место, 2725); Йорден ван Форест (52-е место, 2682); Александр Донченко (98-е место, 2643); Макс Вармердам (130-е место 2625); Цзюй Вэньцзюнь (382-е место, 2549).

В прошлом году Нодирбек Абдусатторов сенсационно занял второе место Tata Steel Chess, по ходу турнира победив действующего на тот момент чемпиона Магнуса Карлсена, но уступив аутсайдеру Йордену ван Форесту.

Он также является вторым узбекистанцем, который принимал участие в этом турнире. До этого его участником в 2009 году чемпион мира Рустам Касымджанов.