Нынешнее десятилетие должно было стать переломным в области развития, однако, по прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

«С одной стороны, ситуация в мировой экономике сейчас лучше, чем год назад, в связи со снижением риска глобальной рецессии, в основном, благодаря стабильности экономики США. Однако нарастание геополитической напряжённости в ближайшей перспективе может создать для мировой экономики новые угрозы», — отметили аналитики ВБ.

Для многих стран с развивающейся экономикой среднесрочный прогноз ухудшился на фоне замедления темпов роста в большинстве крупных экономик, застоя в мировой торговле и сильнейшего за последние десятилетия ужесточения условий кредитования. Ожидается, что темпы роста мировой торговли в 2024 году составят лишь половину от среднего показателя за десять лет, предшествовавших пандемии.

«В то же время стоимость заимствований для стран с развивающейся экономикой, особенно для стран с низким кредитным рейтингом, скорее всего, останется высокой, ввиду максимальных за последние 40 лет мировых процентных ставок (с учётом инфляции)», — говорится в докладе.

Согласно прогнозам, в 2024 году темпы роста мировой экономики продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году, что почти на ¾ процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы. По прогнозам, темпы экономического роста в странах с развивающейся экономикой составят лишь 3,9%, что более чем на 1% ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие. Ожидается, что экономика стран с низким уровнем дохода вырастет на 5,5% (ниже предыдущего прогноза).

К концу 2024 года население почти каждой четвёртой развивающейся страны и примерно 40% стран с низким уровнем дохода будет по-прежнему беднее, чем до пандемии COVID в 2019 году. В то же время в странах с развитой экономикой в текущем году ожидается замедление роста до 1,2% по сравнению с 1,5% в 2023 году.

«Без серьёзной корректировки курса 2020-е годы войдут в историю как десятилетие упущенных возможностей, — заявил главный экономист и старший вице-президент Группы Всемирного банка Индермит Гилл. — В ближайшей перспективе темпы экономического роста будут оставаться низкими, и многие развивающиеся страны, особенно беднейшие, окажутся в ловушке: высокий уровень задолженности будет препятствовать развитию, а с проблемой дефицита продовольствия столкнётся почти треть их населения. Это может затормозить прогресс в решении многих глобальных приоритетных задач».

Однако, по его словам, переломить эту тенденцию все ещё возможно. ВБ в своём докладе предлагает направление действий и показывает, каких преобразований можно добиться, если правительства безотлагательно примут меры по стимулированию инвестиций и укреплению основ налогово-бюджетной политики".

Для борьбы с изменением климата и достижения других ключевых глобальных целей в области развития к 2030 году развивающимся странам потребуется существенно больший объем инвестиций — примерно 2,4 трлн долларов в год. Без всеобъемлющего пакета экономических мер обеспечить такой объем вряд ли будет возможно, считают в ВБ.

Ожидается, что средние темпы роста инвестиций на душу населения в странах с развивающейся экономикой в 2023—2024 годах составят всего 3,7% — это лишь чуть больше половины от уровня двух предыдущих десятилетий.

В докладе впервые представлен глобальный анализ мер, необходимых для обеспечения устойчивого инвестиционного бума, на основе данных из 35 стран с развитой экономикой и 69 стран с развивающейся экономикой за последние 70 лет.

В докладе показано, что страны с развивающейся экономикой, которые обеспечивают ускорение темпов роста инвестиций на душу населения до как минимум 4% и поддерживают такие темпы не менее шести лет подряд, зачастую получают существенный экономический выигрыш: ускорение процесса сближения по уровню доходов между ними и странами с развитой экономикой, более быстрое снижение уровня бедности и четырёхкратное увеличение темпов роста производительности. В периоды таких бумов наблюдаются и другие положительные эффекты, например снижение инфляции, улучшение состояния государственных финансов и внешних расчётов, быстрое расширение доступа населения к интернету.

«Инвестиционные бумы способны преобразовать страны с развивающейся экономикой, помочь им ускорить энергетический переход и решить целый ряд задач в области развития, — говорит заместитель главного экономиста и директор Группы прогнозов Всемирного банка Айхан Косе. — Чтобы породить такой бум, странам с развивающейся экономикой необходимо реализовать всеобъемлющие пакеты мер в целях укрепления основ финансово-бюджетной и денежно-кредитной политики, расширения трансграничных торговых и финансовых потоков, улучшения инвестиционного климата и повышения качества институтов. Это тяжёлая работа, но многие страны с развивающейся экономикой уже проделывали её в прошлом. Если проделать эту работу ещё раз, то это поможет смягчить прогнозируемое замедление потенциального экономического роста во второй половине текущего десятилетия».