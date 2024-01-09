Узбекистан занимает 51-е место в мире по дешевизне бензина среди 168 стран, следует из данных портала GlobalPetrolPrices.

По состоянию на 1 января, средняя цена бензина Аи-95 в Узбекистане составляет 1,118 доллара (13838 сумов), что ниже средней цены в мире — $1,3 (16028 сумов). При этом средняя розничная цена литра топлива этой марки, по данным портала, с начала 2022 года выросла на 17,7%.





Среди стран Центральной Азии и многих стран СНГ это самый высокий показатель. Для сравнения, в Туркменистане литр бензина АИ-95 стоит $0,43, или 5297 сумов (8-е место в мире по дешевизне), в Казахстане — $0,53, или 6605 сумов (11-е место), Азербайджане — $0,59, или 7278 сумов (15-е место), России — $0,62, или 7632 сумов (16-е место), Кыргызстане — $0,8, или 9917 сумов (25-е место). Данные о ценах в Таджикистане не приводятся.

Топливо в Афганистане стоит $1,059, или 13104 сумов (48-е место), в США — $0,91, или 11267 сумов (33-е место). В Грузии цена Аи-95 выше — $1,24 (15408 сумов), Украине — $1,4 (17442 сумов).

Таким образом, цены на бензин Аи-95 в Узбекистане в 2,6 раза выше средней цены в Туркменистане, в 2,1 раза в Казахстане, в 1,9 раза в Азербайджане, на 39,7% больше, чем в Кыргызстане.

Самый дешёвый бензин в мире зафиксирован в Иране ($0,029, 354 сума), самый дорогой — в Гонконге ($3,1, или 38 371 сумов).

По данным портала, большинство стран мира имеют доступ к сырой нефти и нефтепродуктам примерно по одинаковым мировым ценам. Поэтому основные различия в ценах между странами обусловлены двумя составляющими: затратами на транспортировку конечного продукта и налогами. Однако в большинстве стран издержки дистрибуции составляют сравнительно небольшую часть цены. Следовательно, ключевым отличием является налогообложение и особенно уровень акцизов. Это государственные сборы за каждый литр или галлон проданного топлива. Например, разница в ценах между США и Европой во многом объясняется разницей в этих налогах.

Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, имеют значительно более низкие цены. Единственным исключением является США, экономически развитая страной с низкими ценами на бензин.

Ранее Узбекистан не стал продлевать нулевой акциз на бензин Аи-80, из-за чего цены на топливо снова выросли, в том числе на высооктановые марки бензина.

Кроме того, правительство планирует установить предельную цену на бензин Аи-80 и постепенно отказаться от него до 2026 года.

Напомним, что госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений из-за временной отмены акциза на бензин Аи-80 в прошлом году, однако население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтвердили, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.