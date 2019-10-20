Главное

С 15 октября в Узбекистане прекращено государственное регулирование цен на муку. В правительстве признали, что политика по искусственному удержанию цен на муку и хлеб порождала коррупцию и хищения, что негативно сказывалось как на производителях, так и на потребителях.

Узбекистан впервые принял участие в саммите Тюркского совета в качестве полноправного члена. В своем выступлении на саммите президент Шавкат Мирзиёев предложил создать совместный инвестиционный фонд тюркоязычных стран и учредить форум молодых предпринимателей.

Почему в Узбекистане продолжают вырубать деревья, несмотря на возмущение жителей и неоднократные обещания чиновников? Глава Госкомэкологии, выступая в Сенате, перечислил целый ряд причин: низкие штрафы, отсутствие механизма охраны деревьев при строительстве новых зданий, отсутствие правил правила рубки, обрезки и формовки деревьев, нехватка специалистов для этого и другие. Надежда сейчас на введение моратория на вырубку деревьев до 1 февраля — пока будет пересматриваться законодательство.

«Узбекконцерт» приостановил лицензию популярного певца Жахонгира Отажонова за «неподобающее» поведение. За исполнителя вступились общественные деятели и даже чиновник — глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов. Уже через пару дней «Узбекконцерт» вернул лицензию Жахонгиру Отажонову, а также еще трем артистам — Шахло Ахмедовой, Абдулле Курбонову и Халиме Ибрагимовой.

Цитата недели: «Руководители закостенели»

Шавкат Мирзиёев, выступая в Термезе в пятницу, заявил, что несмотря на принятие решений, направленных на улучшение условий жизни и работы людей, «в нижнем звене мало руководителей, которые способны их выполнять».

«Создали ли мы школу подготовки хокимов? Нет положительного ответа на этот вопрос. Руководители сфер и отраслей „закостенели“», — подчеркнул президент.

Цифра недели: 230,5 млрд сумов

Такая сумма выделяется из госбюджета на проведение декабрьских выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Другие новости

Узбекистан и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне документ о проведении очередного тендера на строительство солнечных электростанций общей мощностью до 900 МВт с привлечением частных инвесторов. В первом тендере, также проведенном при содействии МФК, победила эмиратская Masdar, которая построит фотоэлектростанцию мощностью 100 МВт в Навоийской области.

По нашумевшему делу предпринимателя из Яккабагского района Кашкадарьи Бахриддина Исомова, который поджег экс-замхокима района, пытавшегося снести магазин, вынесено решение суда. Он приговорен к двум годам ограничения свободы. Бывший замхокима, превысивший полномочия, должен выплатить государству штраф, а хокимият — возместить ущерб 61 предпринимателю и 30 гражданам.

Центральный банк разрешил физическим лицам приобретать наличную иностранную валюту в размере до 100 долларов США без предъявления паспорта.

Новость, от которой и смешно, и грустно: в Джизаке пособия по беременности и родам путем подделки документов были оформлены на мужчин. Всего за 2,5 года в рамках выплат этих пособий было незаконно израсходовано свыше 3 млрд сумов бюджетных средств.

Образование

Согласно утвержденной президентом Концепции развития высшего образования до 2030 года, дисциплин в бакалавриате станет меньше, а часов на самообразование — больше. Не будет понятия «отчисление за неуспеваемость», но студенту, не освоившему программу, может понадобиться больше времени на учебу. Подробности рассказали представители Минвуза.

Наш автор Комил Джалилов написал колонку о том, почему времени, отведённого студентам для самостоятельного изучения предметов, все-таки недостаточно, и какие последствия принесет такая организация обучения в вузах.

Минвуз и Британский Совет будут внедрять в вузах обучение отдельным предметам на английском языке. Ожидается, что это сделает выпускников более конкурентными на рынке труда.

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