С 15 октября в Узбекистане прекращено государственное регулирование цен на муку. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 14 октября «О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба».

Что изменилось

С 15 октября все категории потребителей пшеницы, за исключением произведенной предприятиями «Уздонмахсулот» из урожая 2019 года и предназначенной для производства муки, приобретают зерно без ограничений исключительно через биржу. При этом первоначальная цена зерна формируется продавцом на основе фактической закупочной цены и затрат на производство, транспортировку, хранение и других;

Мука, полученная от переработки пшеницы, приобретенной в рамках государственных закупок, будет продаваться всем потребителям на открытых биржевых торгах с предоплатой 100%. В то же время хлебопекарням, включенным в список Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента, до 1 декабря 2019 года разрешено проводить 30-процентную предоплату и полный расчет на биржевых торгах в течение 10 дней.

Во избежание резкого роста цен пшеница из урожая 2019 года будет продаваться по оптовой цене 1,3 млн сумов за тонну для производства муки. Отрицательная разница между средней закупочной и оптовой ценой на пшеницу в 120 тысяч сумов за тонну будет покрыта Министерством финансов;

Внутренний оборот пшеницы, используемой для производства муки, между предприятиями «Уздонмахсулот» осуществляется по оптовым ценам (1,3 млн сумов) без учета НДС и с учетом затрат на производство, транспортировку и хранение.

Цена на хлеб снова вырастет?





Либерализация цен на муку уже повлияла на стоимость формового хлеба — с 15 октября в Ташкенте он подорожал до 1350−1500 сумов. Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве финансов, применявшаяся ранее политика по искусственному удержанию цен на муку и хлеб продемонстрировала свою неэффективность, порождала порочный круг проблем, включая коррупцию, хищения, махинации с выделяемыми государством дотационными средствами, что негативно отражалось на всех участниках процесса производства готовой продукции — от производителей до потребителей.

До 15 октября цена 1 кг производимой в стране муки первого сорта была установлена в размере 1400 сумов, что ниже средней закупочной стоимости зерна. По данным Минфина, эта ситуация привела к нерентабельности мукомольной отрасли с одновременным ростом дебиторской и кредиторской задолженностей. Только за девять месяцев текущего года мукомольные предприятия задолжали фермерам около 500 млрд сумов.

В министерстве отмечают, что субсидирование цен на муку не решало социальные задачи, а наоборот, усугубляло их. Государственное регулирование цен приводило к тому, что определенная категория населения, вовлеченная в процесс выращивания зерна, вместо улучшения своего благосостояния превратилась в категорию лиц с низкими доходами. Эта проблема напрямую затрагивает около 40 тысяч фермерских хозяйств, в которых заняты более 200 тысяч работников и 1,2 миллиона членов их семей.

По этой причине 2 октября Совет фермерских и дехканских хозяйств обратился к правительству с просьбой либерализовать цены на зерно, муку и хлеб. Фермеры подчеркивали, что регулирование цен не позволяет фермерам быть уверенными в завтрашнем дне.

Либерализация — это хорошо?

В Минфине считают, что реализация цен по рыночным ценам обеспечит эффективное распределение ресурсов и здоровую конкуренцию на рынках с учетом интересов как производителей, так и потребителей.

Кроме того, ожидается, что новый механизм повысит заинтересованность мукомольных комбинатов и обеспечит их финансовыми возможностями для модернизации производственных мощностей, что послужит улучшению качества, увеличению объемов продукции и повышению производительности труда.

Свободные цены должны сделать сельскохозяйственный сектор более привлекательным для местных и иностранных инвесторов, что позволит привлечь инновационные решения и технологии в процесс выращивания высококачественных сортов пшеницы и других видов злаковых культур, уверены в Минфине.

В министерстве подчеркивают, что государство продолжит политику по социальной защите уязвимых слоев населения. Но эта помощь теперь будет оказываться адресно, без ущерба интересам участников производства хлеба.

Подробнее об изменениях

Как объяснил «Газете.uz» исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Бахром Ашрафханов, государство прекращает административное регулирование цен на муку, которое продолжалось с 1994 года. Тогда правительство выводило земли из-под хлопчатника для пшеницы, предоставляло льготные государственные кредиты на покупку горючего и минеральных удобрений, чтобы зерноводческие и мукомольные предприятия «встали на ноги» и обеспечили продовольственную безопасность.

Абсолютное вмешательство государство в виде декларированной (утвержденной) цены продлилось до 15 сентября прошлого года, когда был введен новый порядок продажи формового хлеба — по свободной рыночной цене.

«Горючее и минеральные удобрения также начали покупать на бирже, то есть по рыночным, а не декларированным ценам, но фермеры начали уходить в убыток. Поскольку зерноперерабатывающие предприятия закупали пшеницу по рыночной цене, а стоимость 1 кг пшеничной муки продавали по установленной правительством цене — 1400 сумов. Фермеры заявили, что больше не будут сажать пшеницу — невыгодно, либо отпускайте цены на все», — объяснил Бахром Ашрафханов.

С 2 по 9 октября депутаты изучили обращение Совета фермеров. Рабочие группы ознакомились с деятельностью 298 фермерских и дехканских хозяйств, 28 объектов «Уздонмахсулот» и 96 торговых организаций.

«Мы установили декларированную розничную цену на муку в размере 1750 сумов за килограмм. Но по этой цене ее никто практически не продавал. Депутаты в ходе изучения увидели, что мешок муки 50 кг, купленный по государственной цене по 87500 сумов, продавали на рынках по 110−150 тысяч сумов, то есть от 2200 до 3000 сумов за килограмм. И хлеб, который должен продаваться по 1100 сумов, продается по 1300 сумов и выше. Хлебопекарни продают хлеб не по 600 г, а по 450 г, „раздувая“ его, чтобы покрыть затраты. Все процессы нарушены — на бумаге декларированная цена есть, но на практике ее нет», — рассказал глава Пенсионного фонда.

Фото: УзА.

Начальник Управления финансов агропромышленного комплекса и финансирования защиты окружающей среды Минфина Тулкин Мирзаев отметил, что средняя закупочная цена 1 тонны зерна составила 1,42 млн сумов за счет установления гарантированной государством закупочной цены зерна в 1,2 млн сумов за тонну и надбавки до 25% в зависимости от урожайности с гектара орошаемой земли.

Правительство первоначально должно было закупить 3,02 миллиона тонн товарного зерна, но фактически получило 3,55 миллиона тонн.

Правительство рассчитало, что при свободной продаже зерна на бирже по 1,42 млн сумов с учетом торговой наценки в 10−15% и роста биржевой цены на 3−5% стоимость муки вырастет до 2750−2900 сумов — т. е. приблизилась бы по стоимости к казахской муке.

В связи с этим было решено, что 1 тонна пшеницы урожая 2019 года будет продаваться по оптовой цене от 1,3 млн сумов на производство муки. При этом отрицательную разницу в 120 тысяч сумов будет покрывать Минфин. За счет этих мер биржевые цены ожидаются на уровне 2,1−2,2 млн сумов, а розничная цена муки — 2,5 млн сумов.

Кроме того, до 1 июля 2020 года сохранится льгота по НДС для производителей формового хлеба из отечественной муки. Это делается для поддержки зерноперерабатывающих предприятий и недопущения роста цен.

«Для производства 1 тонны муки расходуется 1 тонна 333 кг зерна. Выход составляет 75%. Если произвести расчеты по текущим ценам, то для производства 1 тонны муки затрачивает зерно на 1,9 млн сумов, а муку мы продаем по 1,4 млн сумов. То есть уже здесь выходит убыток в размере 500 сумов за 1 кг муки», — сказал Тулкин Мирзаев.

Вместо административно-командного управления будут применяться интервенции. «Уздонмахсулот» совместно с Министерством экономики и промышленности поручено обеспечить бесперебойную поставку на биржу и выделение дополнительного объема зерна и муки при увеличении спроса. Цены по республике будет мониторить Антимонопольный комитет.

Начальник Управления финансов агропромышленного комплекса и финансирования защиты окружающей среды пояснил: «Например, условно разместили 1000 тонн муки, выкупили все, цена выросла до 2300 сумов. На следующий день к 1000 тоннам выделяют дополнительно 200 тонн, чтобы не было дефицита муки и необоснованного ажиотажа. У нас есть резерв. Во время переходного периода будут определенные колебания цен».

Если раньше в биржевых торгах участвовали только определенные компании и члены специализированных ассоциаций из перечня, утверждаемого хокимиятом, то теперь этого ограничения нет — любая компания может участвовать в торгах и купить кормовое зерно.

Тулкин Мирзаев рассказал, почему субсидирование цен на муку не решало социальные задачи, а приводило к злоупотреблениям. По его словам, некоторые предприниматели открывают фиктивные пекарни, чтобы покупать муку по государственной цене, а потом перепродавать ее с наценкой.

«У таких пекарен нет даже печей. Но есть разница между государственной и рыночной ценой. Они оформляют фиктивные бумаги через знакомых и зарабатывают на этом. Лучше усилить социальную поддержку (компенсации), чтобы исключить коррупцию», — отметил он.

Один из главных факторов, влияющих на цену местной муки, — импорт муки из Казахстана.

«Узбекистан в основном импортирует муку из Казахстана. Из-за повышения курса доллара немного выросла цена завозимой муки. Также начался осенний сезон, когда потребление муки возрастает. Если курс доллара будет снижаться, то и казахстанская мука снизится в цене. Единственный риск — это возможное повышение курса доллара и последующее подорожание импортируемой муки и зерна», — сказал представитель Минфина.

Изначально перевести пшеницу на рыночное ценообразование планировалось с 2020 года. Однако порядок свободной продажи пшеницы пока коснется лишь зерновые кластеры, создание которых предусмотрено с урожая следующего года. Зерновым кластерам будут выделять восстанавливаемые и вводимые в пользование участки из земель сельскохозяйственного назначения, тогда как другие фермеры и зерноперерабатывающие предприятия уже заключили договор на 2020 год.

«Это будет нашим пилотным шагом. Кластеры будут продавать не по государственной цене, а по рыночной. Мы не успели всех перевести на этот порядок, потому что контракты уже заключены по декларированным ценам, авансы получены. Пересматривать все контракты будет юридически затруднительно», — заявил Тулкин Мирзаев.

Как быть малоимущим слоям населения?

Заместитель главы Пенсионного фонда Шухрат Давронов отметил, что раньше для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба компенсация выплачивалась малоимущим слоям населения в размере 10% базовой расчетной величины (22,3 тысячи сумов). Теперь эта сумма увеличивается до 50 тысяч сумов, а также расширяются категории получателей компенсаций с 9 до 11.

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«Нужно обратить внимание, что в постановлении указано, что сумма компенсаций увеличивается с 1 октября, хотя сам документ принят 14 октября. В начале месяца получили 22300 сумов, теперь мы дополнительно выплатим 27700 сумов с 15 октября», — отметил Бахром Ашрафханов.

С 1 октября 2019 года к категориям населения, получающим компенсацию, добавились семьи, получающие пособия на детей до 14 лет, а также граждане, получающие минимальный размер назначенной пенсии по возрасту.