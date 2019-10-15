Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября принял участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в столице Азербайджана Баку, сообщила пресс-служба главы государства.

Узбекистан впервые участвовал в саммите Тюркского совета в качестве полноправного члена после присоединения к структуре в сентябре. До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Статус наблюдателя имеет Венгрия.

«Участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам нашего народа. Сегодня на новый уровень вышли не только наши культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние три года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в два раза, создано свыше тысячи совместных предприятий. Расширяется транспортное сообщение, растет число безвизовых туристических поездок, крепнут узы братства наших народов», — сказал президент в своем выступлении.

Шавкат Мирзиёев предложил организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании и венчурные фонды, а также совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран. Он также выдвинул предложение учредить в рамках Тюркского совета Форум молодых предпринимателей и провести первое его заседание в следующем году в Узбекистане.

Глава страны подчеркнул важность реализации крупных транспортно-коммуникационных проектов, что создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии, а также эффективного использования потенциала новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Президент отдельно отметил важность культурно-гуманитарного взаимодействия и предложил издать на родном языке каждой из стран совета серию книг «Сокровищница тюркской литературы».