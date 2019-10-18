Представительство Британского Совета совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана работают над поэтапным внедрением преподавания специальных предметов на английском языке по программе Британского Совета «Высшее образование для трудоустройства».

Трехлетняя программа разработана для семи стран и призвана повысить показатели трудоустройства выпускников. Среди них Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Украина и Турция. Программа включает в себя три направления, которые повысят уровень соответствия знаний и навыков выпускников требованиям рынка труда. Она соответствует постановлению президента Узбекистана об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года.

Британский Совет привлек экспертов ведущих вузов Великобритании на региональную конференцию, которая проходила в Ташкенте 16−17 октября. Специалисты поделились опытом и взглядом на преподавание на английском языке с региональными экспертами, формирующими национальные системы образования в странах, где будет внедрена новая программа.

Директор европейского региона Британского Совета по образовательным программам Ричард Эверитт сообщил «Газете.uz», что первое направление — английский язык в высшем образовании — связано с ролью английского языка для коммуникации и общения на работе.

«В международной практике есть много примеров преподавания учебных программ на английском языке (English as a Medium of Instruction, или EMI). В перспективе такая программа обучения должна повысить шансы выпускников на трудоустройство. Потому что сейчас многие работодатели в регионе, куда входит и Узбекистан, требуют хорошее знание английского языка», — сказал Ричард Эверитт.

По словам заместителя директора Британского Совета в Узбекистане Джамили Гулямовой, совместное исследование с министерствами высшего и народного образования выявило новые задачи, которые поставлены перед национальной системой образования. Оно должно соответствовать большим задачам, которые ставит перед собой страна.

«Сегодня в Узбекистане наблюдается интеграция с местным и более широким рынком труда. Участие в международной жизни становится приоритетом. Поэтому большая задача — усилить преподавание английского языка и предметов на английском языке, развить навыки, которые сегодня нужны молодому поколению, чтобы более активно участвовать в социальной, экономической жизни страны», — отметила она.

Второе направление включает в себя все аспекты обеспечения образования в вузах. Программа также приведет учебные программы и планы в соответствие с требованиями рынка труда, что обеспечит актуальность высшего образования, отметил Ричард Эверитт.

«Это важное изменение, и у Великобритании есть очень успешный опыт трансформации своих учебных программ и планов в соответствии с требованиями производства», — подчеркнул он.

Британский Совет совместно с Минвузом приступят к созданию стратегии преподавания предметов на английском языке. По словам Джамили Гулямовов, в рамках этой программы в каждом вузе будет подготовлена команда тренеров, которые освоят основные принципы преподавания предметов на английском языке. В последующем они составят программы преподавания предметов, куда войдут лекции, семинары, практические занятия и проектные работы на английском языке.

Джамиля Гулямова добавила, что эти тренеры будут работать с фондом «Эл-юрт умиди» при Кабинете Министров и с центрами профессионального развития 27 вузов. На этом этапе партнером Британского Совета также выступит Нориджский институт языкового образования и шесть экспертов, специализирующихся на разработке программ по преподаванию предметов на английском языке. Партнеры Британского Совета обучат национальную команду педагогов высшей школы методике преподавания предметов на иностранном языке.

«У нас большой проект по реформированию системы преподавания английского языка в системе высшего образования. В нашей пилотной программе 16 узбекских вузов. Мы провели независимую оценку и доказали, что по окончании курса наши будущие преподаватели английского языка демонстрируют очень высокие показатели в области владения методикой преподавания», — рассказала Джамиля Гулямова.

Она подчеркнула, что необходимо понять, для чего нужен английский язык студентам, какие навыки им необходимы и как язык поможет выпускникам в их дальнейшей карьере. Программа должна быть разработана с учетом интересов страны и прогнозов экономического развития и должна учитывать, какие специальности будут востребованы в стране в ближайшие годы.

На третьем этапе программы будет проведен анализ итогов обучения выпускников и преимуществ, которые они получили. Показателями успеха станет возможность трудоустройства и карьерного роста.

«В Великобритании был проведен ряд реформ, направленных именно на улучшение оценки для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства и вузы понимали, какие в действительности результаты получают выпускники по итогам своего образования. Обучение, оценка и политика в этой сфере должны быть интегрированы. Все участники процесса должны работать согласованно», — подчеркнул Ричард Эверитт.

Он выразил надежду, что программа поможет наладить сотрудничество между Узбекистаном и Великобританией в проведении совместных научных исследований и вопросах взаимной мобильности. В частности, британские студенты могут приезжать в Узбекистан на краткосрочные курсы и обучаться в интересных для них городах.

«Потом, когда они вернутся домой, они увезут с собой не только какие-то знания, но и более глубокое понимание Узбекистана и теплые чувства по отношению к стране. В долгосрочной перспективе это укрепит культурные взаимоотношения и перспективы экономического сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией», — считает Ричард Эверитт.

«Если говорить о долгосрочной перспективе, я предполагаю что к 2025 году значительно возрастет мобильность студентов в обоих направлениях. Система вузов Узбекистана практически станет региональным хабом для Центральной Азии, кроме того, будет проводиться много научных исследований вместе с вузами Великобритании. Выпускники школ, а затем и вузов Узбекистана смогут внести значительный вклад в развитие мировой экономики», — подытожил Ричард Эверитт.