Пороговая сумма продажи иностранной валюты, при которой не требуется идентификация клиента, установлена в размере до 100 долларов. Соответствующий пункт постановлением Центрального банка Узбекистана от 17 октября вносится в положение о порядке осуществления операций по обмену валют с физическими лицами в коммерческих банках.

«Операции по продаже наличной иностранной валюты для физических лиц — резидентов в эквиваленте до 100 долларов США (100 долларов включительно) осуществляются в пределах наличной суммы национальной валюты или снятой с личной банковской карты, без каких-либо документов, удостоверяющих личность», — отмечается в документе.

Коммерческие банки Узбекистана с 20 августа начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Тогда продажа иностранной валюты на любую сумму требовала идентификации клиента со стороны банка.