Государственное учреждение «Узбекконцерт» в понедельник заявило о приостановлении лицензии на концертно-зрелищную деятельность популярного певца Жахонгира Отажонова. Приостановление действия лицензии означает запрет его участия в концертах, свадьбах и других мероприятиях.

В сообщении организация указывает на то, что в последнее время Жахонгир Отажонов «подзабыл» об ответственности, которую он несет как творческая личность.

«Из-за того, что отдельные исполнители ведут себя самовольно, в их поведении, культуре одежды, разговорах, т. е. в культуре общения проявляются ситуации, противоречащие нашим национальным ценностям», — отмечает «Узбекконцерт». «Будучи личностями, находящимися в центре внимания народа, им подражают, с них берут пример, особенно молодежь».

Организация напоминает, что в мае Жахонгир Отажонов демонстрировал «неподобающие действия, не соответствующие этике исполнителя, национальным традициям и правилам приличия», что не могло не вызвать негативную реакцию общественности.

9 октября в эфире передачи «Муносабат» («Отношение») телеканала «Узбекистан» были показаны кадры записей со свадеб, на которых в том числе можно было увидеть Жахонгира Отажонова. 11 октября на сайте Qalampir.uz появилась статья под заголовком «Общественность требует аннулирования лицензии исполнителя Жахонгира Отажонова», пишет «Узбекконцерт».

Несмотря на это, отмечает организация, певец, «вместо того, чтобы сделать правильный вывод из недовольства общественности», сделал заявление: «Заберите мою лицензию, насладитесь этим, если этим самым вы проявите свою культуру. Я буду рад… если народ от этого станет культурнее».

«Это выступление исполнителя через социальную сеть не могло не вызвать негативные мысли среди молодежи и общественности. Подобными неподобающими действиями, совершенно не соответствующими нашим духовным ценностям, исполнитель регулярно нарушает требования лицензионного соглашения, заключенного с Учреждением», — говорится в заявлении.

В заключение «Узбекконцерт» предупредил всех исполнителей о том, чтобы они не распространяли через интернет «нелепые слова, не соответствующие этике артиста».

В течение дня в социальных сетях публиковались посты с критикой действий «Узбекконцерта» и в поддержку Жахонгира Отажонова. Общественный деятель Азиза Умарова написала: «Что за субъективная цензура, дающая повод расправиться с любым талантливым музыкантом? Кто вместо самих слушателей имеет право решать кого слушать?» Отметив, что в современном мире нет аналогов организации «Узбекконцерт», она предложила ее упразднить и «оставить творчество певцов на суд самих зрителей»: «Люди сами разберутся».

Предприниматель Зафар Хашимов прокомментировал: «Искусство и талант не выдаются с лицензией и не отбираются. Статус артиста не измерить административными критериями».

Вечером слова поддержки прозвучали от Комила Алламжонова, главы Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана. «Мы с семьей и детьми любим песни Жахонгира Отажонова и продолжим их слушать! Лично для нас для этого лицензия не нужна!»

Год назад «Газета.uz» публиковала статью Никиты Макаренко, в которой действия «Узбекконцерта» назывались противоречащими базовому праву человека и артиста на самовыражение.