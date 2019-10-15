Центральная избирательная комиссия Узбекистана после завершения проверки подписей избирателей 15 октября выдала разрешения всем пяти политическим партиям для участия в декабрьских выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Экспертная группа, включившая членов ЦИК, экспертов-письмоведов МВД и Министерств юстиции и представителей институтов гражданского общества, проверила правильность заполнения подписных листов 11−14 октября и дала положительное заключение. В процессе участвовали уполномоченные представители партий.

На заседании ЦИК во вторник была также утверждена смета расходов по подготовке и проведению выборов в Законодательную палату, областные, районные и городские кенгаши народных депутатов.

На каждого кандидата на выборы в Законодательную палату будет выделено 10,832 млн сумов, кандидата в областные кенгаши народных депутатов и Ташкента — 2 млн сумов, кандидатов в районные и городские кенгаши народных депутатов — 1 млн сумов.

На прошлых выборах государственные средства для финансирования кандидатов в местные кенгаши не выделялись. Финансовая поддержка направлена на расширение участия кандидатов в политических дебатах и усиление конкуренции между ними.

В общей сложности расходы республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов, согласованные с Министерством финансов, составят около 230,55 млрд сумов.

Из этой суммы на подготовку и проведение выборов в Законодательную палату выделяется 96,8 млрд сумов, выборов в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, областные, районные и городские кенгаши — 45,33 млрд сумов, на проведение общепартийных мероприятий партий и избирательных кампаний их кандидатов — 46,67 млрд сумов и на централизованную закупку материально-технического оборудования, товаров и услуг Центризбиркомом — 41,73 млрд сумов.