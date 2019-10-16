Государственное учреждение «Узбекконцерт» восстановило лицензию на концертно-зрелищную деятельность певцу Жахонгиру Отажонову. Об этом на брифинге 16 октября сообщил директор организации Одилжон Абдукахоров.

Лицензия Жахонгира Отажонова была приостановлена всего несколько дней назад. В качестве причины «Узбекконцерт» указывал, что певец «подзабыл» об ответственности, которую он несет как творческая личность, и напоминал о его «неподобающих действиях». В защиту артиста выступил ряд общественных деятелей и глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.

На встрече было также сообщено о восстановлении лицензий артистов Шахло Ахмедовой (она лишилась ее в ноябре 2018 года), Халимы Ибрагимовой (февраль текущего года) и Абдуллы Курбонова (май).

Приостановление действия лицензии означает запрет на участие артиста в концертах и других мероприятиях, а также трансляцию его выступлений по телевидению и радио.

В официальном заявлении, опубликованном вечером, «Узбекконцерт» отметил, что благодаря вниманию и заботе президента Узбекистана о сфере искусства «исполнителям, которые по отдельным причинам были под запретом в прошлые годы… был дан шанс вновь свободно вести творческую деятельность».

«Как еще один пример этой работы с сегодняшнего дня возможность продолжения своей творческой деятельности предоставлена еще одной группе исполнителей, чья лицензия по разным причинам была приостановлена», — сообщила организация, отметив, что указанные артисты «выразили намерение развивать свое творчество и добросовестно служить нашему народу».