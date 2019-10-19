Чрезмерная загруженность преподавателей аудиторными часами, бумажной работой и мероприятиями, не несущими практической пользы, отрицательно сказываются на качестве преподавания в вузах. Об этом уже говорилось раньше.

Возможно, именно этим также объясняется тот факт, что всего чуть более 10% (по недавно утверждённой Концепции развития высшего образования — 36%) профессорско-преподавательского состава вузов имеют учёные степени ( отчёт Всемирного банка, стр. 66) и по количеству публикаций в реферируемых научных журналах наши вузы отстают от других стран СНГ (тот же отчёт , стр. 67). Ведь сложно заниматься научными исследованиями, когда надо преподавать по множеству разных дисциплин в течение семестра и постоянно заполнять массу бумаг.

Когда обсуждаются проблемы вхождения отечественных вузов во всемирные рейтинги и составляются планы по реализации задач, определённых в Концепции развития высшего образования, этот немаловажный аспект проблемы необходимо учитывать и решать. Но есть и другая, не менее серьёзная проблема, также отрицательно сказывающаяся на качестве подготовки будущих специалистов. Это — чрезмерная загруженность студентов аудиторными часами.

Нужны ли дисциплины, не относящиеся к профессии?

Согласно Государственным образовательным стандартам высшего образования, максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю, из которых аудиторная нагрузка (время, которое студенты проводят непосредственно на занятиях) составляет максимум 36 часов. Дисциплины (предметы), которые изучают студенты, распределены по пяти блокам, из которых на первые два блока (дисциплины, не связанные непосредственно с будущей специализацией) отведено от 31% до 50% учебного времени.

То есть как минимум треть своего времени студенты должны тратить на то, что им не пригодится в дальнейшей работе.

Рассмотрим конкретный пример: учебный план по подготовке будущих переводчиков.

За четыре года обучения будущие переводчики должны изучить как минимум 32 дисциплины. В первом блоке («гуманитарные и социально-экономические дисциплины») перечислены 9 дисциплин, среди которых такие безусловно «важные» для будущего переводчика дисциплины, как «История Узбекистана» (которую студент изучал семь лет в школе и по которой сдавал как итоговую аттестацию в школе, так и тест для поступления в вуз), «Теория экономики» или «Физическая культура».

Во втором блоке («математические и естественно-научные дисциплины») — такие не менее важные дисциплины, как «Математика» (как же можно заниматься переводом, не зная «царицу всех наук»!), «Экология» и «Концепция естествознания». И сразу две дисциплины, посвящённые информационным технологиям: «Информационные технологии» и «Информационные технологии в переводе» (интересно, чем эти две дисциплины существенно отличаются друг от друга?).

На изучение этих двух блоков студент должен потратить 2092 из 7020 часов (30% учебного времени). В третьем блоке (общепрофессиональные дисциплины) всего 4 предмета, непосредственно связанных с переводческой деятельностью. Какие предметы включены в так называемые «дисциплины по выбору» четвёртого и пятого блоков («специальные дисциплины» и «дополнительные дисциплины») — не расшифровывается. Но если учитывать, что, судя по количеству часов, под этими названиями скрываются несколько дисциплин, то общее количество дисциплин, изучаемых за четыре года обучения в бакалавриате, увеличивается.

Интересно сравнить данный учебный план с учебными планами по подготовке переводчиков в зарубежных вузах, например, в Вестминстерском университете (Великобритания), где умудряются готовить специалистов по переводу без физкультуры, экологии или математики.

Другой пример: учебный план для будущих бухгалтеров и аудиторов в сфере водного хозяйства.

Всего как минимум 38 дисциплин. В первом блоке — такие дисциплины, как, например, «История Узбекистана», «Религиоведение» и «Философия». Во втором блоке — такие схожие по названиям дисциплины, как «Математика для экономистов», «Математические экономические методы» и «Математика для финансистов». На первые два блока отведено 25% учебного времени. Что интересно, дисциплины в первых трёх блоках учебных планов данного направления образования очень схожи с учебными планами направлений «Экономика (в водном хозяйстве)» и «Менеджмент (в водном хозяйстве)» .

В моём приложении к диплому бакалавра, где перечислены все дисциплины, пройденные за четыре года обучения, список достигает 43 дисциплин, причем я насчитал как минимум 20 дисциплин, не связанных с моей специализацией. В приложении к диплому магистра от одного из отечественных вузов — 24 дисциплины, и это при том, что учеба в магистратуре длится два года.

Итак, в течение четырех лет обучения в бакалавриате или двух лет обучения в магистратуре студент должен изучить значительное количество дисциплин, часть которых составляют дисциплины, не относящиеся к будущей профессии, ещё часть — дисциплины, дублирующие друг друга по содержанию. Для того, чтобы «втиснуть» эти дисциплины в требуемый период обучения, в течение семестра студент должен проходить по 8−10 дисциплин (иногда и больше), что перегружает расписание и практически не оставляет времени для самообразования.

Рассмотрим это на примере расписания 3-го курса бакалавриата одного из гуманитарных вузов столицы.

В течение недели у студентов 2 пары занятий (1 пара лекций и 1 пара семинарских занятий) по одной дисциплине, 8 пар лекций по ещё 8 разным дисциплинам и 4 пары практических занятий по 4 другим дисциплинам. Вдобавок 1 пара так называемого «часа духовности». В итоге: 16 пар занятий по 13 разным дисциплинам. Но радоваться рано: это всего лишь начало семестра, что значит: позже в расписание будут добавлены семинарские или практические занятия по оставшимся 8 дисциплинам, по которым сейчас читаются лекции.

(Примечание: в вузах аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия) ставятся «парами», которые длятся 80 минут и считаются как 2 академических часа (1 один академический час равен 40 минутам). По каждой дисциплине, как правило, предусмотрены как лекционные, так и семинарские или практические занятия.)

На практике получается, что у студента вуза как минимум 32 часа (16 пар) в неделю: при шестидневной учебной неделе это означает по 3 пары 5 дней в неделю и 2 пары в 6-й день (с учётом обязательного для всех направлений и курсов «часа духовности» или «информационного часа»). 3 пары в день — это 6 академических часов, или 4,5 астрономических часа.

Дальше — простая арифметика. Если взять знаменитую формулу британского философа Роберта Оуэна «8 часов на работу, 8 часов на отдых, 8 часов на себя», то на самообразование остаётся всего 3,5 часов в день. Умножаем на 6 дней в неделю и получаем 21 час. Если в семестре у нас 10 дисциплин, то остается по 2,1 часа в неделю на дисциплину. А что существенного можно сделать за 2 часа в неделю?

Если учитывать, что после 4,5 часов непрерывного получения информации по трём разным дисциплинам человеческий мозг имеет свойство уставать, то реально полезного времени на самообразование остается ещё меньше.

Студенты одного из столичных вузов, с которыми я беседовал, говорили, что пары у них заканчиваются в 13:30. Пока студент пообедает и дойдёт до дома или библиотеки (в библиотеке самого вуза нужных для студентов учебной и научной литературы нет или не имеется в достаточном количестве), — уже 3 часа дня, большая и продуктивная часть дня уже прошла.

Вот и остаётся студенту на семинарских занятиях пересказывать то, что услышал от преподавателя во время лекций, а на контрольных и самостоятельных работах — переписывать то, что записано в конспектах лекций, учебных пособиях или в интернет-ресурсах. Функция образования зачастую сводится к формуле «запомни, что преподаватель сказал, — перескажи» или «спроси у Гугла — перепиши».

На самостоятельный поиск (не только в интернете, но и в научных ресурсах), критический анализ, сравнение, обобщение, наконец, на элементарное чтение, то, без чего, как правильно заметил профессор Экономического университета Нагоя Алишер Умирдинов, невозможны «реформы и инновации» в высшем образовании — времени нет. Хотя те же стандарты высшего образования гласят, что у выпускника бакалавриата должны быть сформированы «фундаментальные общепрофессиональные знания, практические умения и навыки, необходимые для изучения и глубокого освоения специальных дисциплин» и «специальные знания, умения и навыки профессиональной деятельности по соответствующему направлению образования».

Неудивительно, что ещё в 2014 году Всемирный банк в своем отчёте писал: «Вызывает обеспокоенность качество и релевантность знаний и навыков выпускников, подготавливаемых учреждениями системы высшего образования Узбекистана». Ситуация с тех пор не сильно изменилась.

В другом исследовании, проведенном Всемирным банком, работодатели отметили недовольство квалификацией сотрудников и указали, что недостаточные профессиональные умения сотрудников являются «крупным» или «очень серьёзным» препятствием для роста. Даже Минвуз признает удручающую картину качества: согласно цифрам, озвученным министром Иномом Маджидовым, 62% студентов в стране учатся на «тройку».

Необходимо понимать, что студент не может стать квалифицированным специалистом, только слушая преподавателей и повторяя, что они сказали. Ему надо самостоятельно работать с учебной и научной литературой, читать книги и статьи по своей специализации, анализировать информацию из разных источников, учиться применять знания в различных профессиональных ситуациях. А для этого нужно время — ограниченный ресурс, которым надо пользоваться рационально и разумно.

Плюсы кредитной системы обучения

В зарубежных странах действует кредитная система обучения, которая позволяет, в том числе, подсчитать и уравновесить нагрузку студента. Кредиты — это некие баллы или зачётные единицы, которые зачисляются студенту при успешном окончании той или иной дисциплины или части учебной программы, и для получения академической степени (бакалавра, магистры) нужно набрать определённое количество кредитов.

В Европейской системе кредитов (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) за один учебный год студент обычно набирает 60 кредитов: один кредит — это 25−30 часов работы (как в аудитории с преподавателем, так и самостоятельной). Следовательно, годовая нагрузка студента в очной форме обучения равна 1500−1800 часам.

Кредиты, зарабатываемые студентом за успешное завершение конкретной дисциплины, зависят от времени, которое необходимо потратить на данную дисциплину, но в целом студент не изучает больше 5 дисциплин за один семестр.

Рассмотрим в качестве примера учебный план бакалавра психологии в одном из самых престижных вузов Европы — Берлинском университете имени Гумбольдта.

Для получения диплома бакалавра, студент должен набрать 180 кредитов. Дисциплины, предлагаемые университетом, равняются 5−10 кредитам; за прохождение студентом практики зачисляются 25 кредитов; за написание дипломной (выпускной квалификационной) работы — ещё 10 кредитов. Значит, для успешного завершения программы студенту необходимо максимум 30 дисциплин (по 5 дисциплин в семестре, учитывая, что бакалавриат в Европе обычно длится три года).

Учебная нагрузка на одну дисциплину, равную 5 кредитам, составляет 150 часов. Так как в бакалавриате соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы составляет 50/50, то получается, что максимальная аудиторная нагрузка студента равна 25 часам (75 кредитов аудиторных часов на дисциплину умножаем на 5 дисциплин и делим на 15 недель в семестре).

В Ташкентском университете информационных технологий и его региональных филиалах, где специальным постановлением правительства введена кредитная система обучения, взята за основу европейская система подсчёта кредитов. За год студенту необходимо набрать 60 кредитов, и один кредит равен 30 часам работы, из которых половина отводится на самостоятельную работу. Начиная со второго курса, недельная аудиторная нагрузка студента составляет 24−28 часов при изучении 4−6 дисциплин за один семестр.

В Британии несколько иная система подсчёта кредитов, но принцип схожий. 10 часов работы (как контактных часов, т. е. занятий с преподавателем, так и самостоятельной работы) дают 1 кредит. За один учебный год студент должен набрать 120 кредитов. Так как одна дисциплина обычно даёт студенту 10−15 кредитов, 8−10 дисциплин в году достаточно, чтобы за три года обучения набрать 360 кредитов, необходимых для получения степени бакалавра.

В США действует система кредитных часов: 1 кредитный час равен 15−16 контактным часам в течение семестра. Большинство дисциплин предполагают 3 аудиторных часа в неделю (45 часов за семестр) и дают студенту 3 кредитных часа. За один семестр студент должен набрать 15 кредитов, что означает 5 дисциплин и предполагает недельную нагрузку в 15 аудиторных часов.

Как видим, в странах Европы и США студент не изучает более 5 дисциплин за семестр, и аудиторная нагрузка студента составляет от 15 до 25 часов в неделю. Но это не означает, что студенты в этих странах сплошные бездельники: повторяя на семинарах услышанное от преподавателя или переписывая на экзаменах, кредиты не заработаешь.

Всего 2 дисциплины за семестр в магистратуре британского вуза мне дались намного труднее, чем 10−12 дисциплин за семестр в отечественных вузах. Но методы преподавания и оценивания — это тема отдельной статьи, а пока вернемся к теме нагрузки студентов.

В примере, рассмотренном нами в начале статьи, — учебном плане для будущих переводчиков — во втором семестре студент должен изучить 11 дисциплин. Общая аудиторная нагрузка за семестр составляет 530 часов, и на самостоятельную работу заложено 356 часов. В итоге получаем общую годовую нагрузку примерно 1700 часов, что сопоставимо с европейскими вузами.

Но есть два принципиальных отличия: во-первых, соотношение времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 60/40, и, во-вторых, из-за существенно большего количества дисциплин времени на изучение одной дисциплины остается меньше.

Добавим к этому особенности расписания наших студентов (студент вуза с кредитной системой обучения не сидит на занятиях каждый день по 3 пары, после которых сил и желания заниматься самообразованием остается не очень много) — и становится понятно, почему большинство наших студентов учатся на «троечку».

В структуре учебных планов зарубежных вузов дисциплины поделены всего на два блока: обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. Если обязательные дисциплины создают основу профессиональной подготовки посредством изучения общих для данной специализации закономерностей и проблем, то дисциплины по выбору позволяют студенту углубиться в интересующие именно его аспекты профессии.

Например, если взять педагогику, кому-то может быть более интересно заниматься разработкой учебно-методических материалов, кому-то — проблемами оценивания, а другому — методика работы с одаренными детьми. Выбирая нужные ему дисциплины из предлагаемого университетом перечня дисциплин по выбору, студент может построить свою траекторию обучения.

Несмотря на то, что в учебные планы отечественных вузов включены дисциплины по выбору, как правило, это не выбор студента, а выбор деканата или кафедры. Обычно студенты делятся на академические группы на первом курсе, и состав этих групп остается стабильным за весь период обучения. Чтобы облегчить себе задачу составления расписания, кафедра или деканат решает, какую дисциплину будут изучать студенты в качестве «дисциплины по выбору» в текущем семестре. И получается, что, например, студент, который хочет заниматься проблемами художественного перевода, должен изучать машинный перевод в качестве дисциплины по выбору, потому что так решил вуз.

Чтобы система работала

Итак, перегруженность студентов аудиторными часами, большое количество дисциплин, необходимость тратить значительное количество времени на дисциплины, не относящиеся к специальности, или на дисциплины, дублирующие друг друга, приводят к тому, что у студентов остается меньше времени, сил и желания на самообразование. Из-за отсутствия возможности студента набирать себе дисциплины по своему выбору он зачастую вынужден изучать то, что ему неинтересно.

Если мы хотим, чтобы студенты, наряду с теоретическими знаниями, приобретали практические навыки и становились специалистами, способными найти свое место на рынке труда, как это указано в недавнем указе главы государства, то нам необходимо, в первую очередь, пересмотреть свое видение вуза — как места, обязанного «держать» студентов по 6 часов каждый день, или как места, готовящего специалистов, знающих «основы гуманитарных и социально-экономических наук, актуальные вопросы политики, историю Родины» и т. д.

Если мы хотим, чтобы кредитно-модульная система, введение которой предполагается Концепцией развития системы высшего образования до 2030 года, действительно работала, нам понадобится:

оптимизировать аудиторную нагрузку студентов, оставив достаточно времени на самообразование;

пересмотреть и уменьшить количество дисциплин, изучаемых студентом в течение семестра и за весь период обучения;

отказаться от обязательных пяти блоков и дисциплин, не относящихся к будущей специализации, а также дисциплин, дублирующих друг друга;

при составлении учебных планов обязательно учитывать запросы работодателей в части навыков и умений, которыми должны владеть будущие специалисты (сейчас это делается ради галочки);

при введении кредитной системы опираться на уже имеющийся опыт передовых вузов и на научно обоснованные подсчёты временных затрат студента на изучение одной дисциплины, а не изобретать «свое видение» ради сохранения действующей модели обучения в отечественных вузах.

Конечно, это потребует также совершенно иного подхода к организации образовательного процесса, к подбору и аттестации профессорско-преподавательского состава, иных методов преподавания и оценки уровня знаний студентов. Это тема отдельных исследований, которые нужно развивать.

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