Торговое представительство США (USTR) опубликовало очередной «Специальный отчёт 301» (PDF), в котором исключило Узбекистан из списка наблюдения по защите интеллектуальной собственности. Страна находилась в нём с 2000 года.

«Специальный отчёт 301» — ежегодный обзор «глобального состояния защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности». USTR проводит этот мониторинг с 1989 года в соответствии с Законом США о торговле. Для нового доклада USTR оценило более 100 торговых партнёров, из них 20 были включены в список наблюдения (Watch List) и 7 — в список «приоритетного наблюдения» (Priority Watch List). Нахождение в этих списках, по мнению USTR, свидетельствует о серьёзных недостатках страны в области прав на интеллектуальную собственность.

«В этом году Узбекистан исключён из списка наблюдения в связи с устойчивым прогрессом в решении давних вопросов, касающихся защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности», — говорится в отчёте.

USTR отмечает, что в феврале Узбекистан принял поправки к Таможенному кодексу, которые дают таможенным органам право приостанавливать импорт и экспорт контрафактной продукции. Страна утвердила Стратегию развития сферы интеллектуальной собственности на 2022 — 2026 годы, а в 2019 году присоединилась к Договору по исполнениям и фонограммам и Договору по авторскому праву, принятым Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. USTR также выделило усилия властей Узбекистана с 2021 года по переводу госучреждений на лицензионные программы.

«Соединённые Штаты также признают продолжающееся политическое внимание на высоком уровне к интеллектуальной собственности, включая поддержку и участие Узбекистана в рабочей группе по интеллектуальной собственности в рамках Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (TIFA) между США и странами Центральной Азии», — говорится в отчёте.

USTR подчеркнуло, что США продолжат работать с Узбекистаном и будут «внимательно следить» за исполнением поправок к Таможенному кодексу и переходом на лицензионные программы в правительстве. Кроме того, США призвали принять меры по устранению растущей контрафактной продукции в стране.

Министерство юстиции Узбекистана назвало исключение страны из списка результатом системной работы.

«Сегодняшние результаты являются плодом системной работы за последние пять лет, которая проводилась в направлении упрощения процедур регистрации объектов интеллектуальной собственности, эффективной защиты их прав, присоединения к международным соглашениям и развития внешних связей, а также имплементации в национальное законодательство требований соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS)», — заявили в Минюсте.

Из стран Центральной Азии в Watch List находились только Узбекистан и Туркменистан, добавили в ведомстве.

Помимо Узбекистана, USTR исключило из списка наблюдения Доминиканскую Республику. В числе стран, которые остаются в Watch List, — Алжир, Беларусь, Канада, Египет, Пакистан и Турция. В Priority Watch List значатся: Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Россия и Чили.