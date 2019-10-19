В бюджетных учреждениях Узбекистана за 2,5 года незаконно израсходовано 3,1 млрд сумов в рамках выплат пособий по беременности и родам, сообщила газета «Хукук» («Право») при Генеральной прокуратуре.

Всего за 2017−2018 годы и первое полугодие 2019 года выплачено пособий по беременности и родам на 529,5 млрд сумов.

Согласно постановлению президента (ПП-2699), сотрудницы, проработавшие до 12 месяцев со дня принятия на работу, получают 75% от среднемесячной заработной платы во время отпуска по беременности и родам, свыше 12 месяцев — 100% от зарплаты. Однако это требование было нарушено, и сотрудницам с недостаточным опытом работы необоснованно начислено 345 млн сумов.

Кроме того, по республике было расхищено 696,3 млн сумов путем завышения заработной платы для расчета пособий и другими незаконными путями.

Более 820,4 млн сумов было присвоено путем фальсификации данных о сотрудницах, не работавших в бюджетных организациях, вышедших на пенсию, не бывших беременными и не вышедших в отпуск по беременности и родам.

Газета отмечает, что наблюдались случаи подделки документов на имя мужчин, которые получали пособия по беременности и родам. Например, экономисту Джизакского областного кожно-венерологического диспансера было выплачено 2,1 млн сумов, а охраннику школы №20 Джизака — 900 тысяч сумов.

Сообщается, что в хищение средств были вовлечены лица, ответственные за обеспечение надлежащего расходования бюджетных средств. В частности, ведущий экономист Управления финансов Сырдарьинской области О. А. вступил в сговор с главными бухгалтерами колледжей и через подделку документов присвоил 358 млн сумов, направленных на выплату пособий по беременности и родам.

Всего незаконно было израсходовано 3,1 млрд сумов в 1275 бюджетных учреждениях. Большая часть приходится на Джизакскую (1,5 млрд сумов), Сырдарьинскую (499 млн сумов), Самаркандскую (266 млн сумов), Кашкадарьинскую (207 млн сумов), Ферганскую (162 млн сумов) и Сурхандарьинскую (162 млн сумов) области.

За правонарушения 61 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 141 — к административной, 2 — к уголовной. На имя 50 лиц внесено представление, 14 незаконных документов отменены.

Ущерб в 1,1 млрд сумов возмещен добровольным путем, восстановлены права 30 граждан.