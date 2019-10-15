12 октября на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса была заслушана информация председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бахрома Кучкарова о соблюдении в Узбекистане законодательства при обрезке деревьев и кустарников.

Глава Госкомэкологии сообщил, что за девять месяцев 2019 года в соответствии с административным регламентом территориальные органы по экологии и охране окружающей среды получили 4909 заявлений о выдаче заключения на вырубку 143560 деревьев.

В результате изучения по 1892 обращениям на вырубку 40992 деревьев был дан отказ (28,6%). Заключения даны по 1453 заявкам на вырубку 39 тысяч деревьев и кустарников, высохших или поврежденных в результате болезней (27,2%), а также по 1564 заявкам на вырубку 63561 дерева (44,2%) в связи со строительством и реконструкцией зданий, сооружений и коммуникаций.

За этот же период было зафиксировано 3274 случая незаконной вырубки деревьев и кустарников (за девять месяцев 2018 года — 2841 случай) и назначен штраф в сумме 1,2 млрд сумов (386,6 млн сумов), из которых взыскано 871 млн сумов.

В правоохранительные органы для взыскания штрафов и ущерба было направлено более 300 административных и уголовных дел в отношении физических и юридических лиц.

В ходе инвентаризации было зарегистрировано около 85 миллионов деревьев, из которых 3,5 миллиона включены в электронную базу. Работа по включению учтенных деревьев в базу продолжается, сказал Бахром Кучкаров.

Председатель комитета напомнил, что согласно пункту 5 Типового положения об управлениях благоустройства городов и районов, утвержденного Кабинетом Министров от 10 января 2013 года, уход за зелеными насаждениями возложен на управления благоустройства (обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, дождевание крон растений, улучшение мелиоративного состояния почвы, борьба с сорняками, химическая и биологическая защита растений от болезней и вредителей и проведение других агротехнических мероприятий и работ).

Однако эта функция по ряду причин не реализуется в полной мере, в частности, из-за нехватки квалифицированных специалистов и недостаточной материально-технической базы этих управлений. «Этот вопрос поднимался неоднократно. Если на это не обратить внимания, мы можем лишиться и оставшихся деревьев», — сказал глава Госкомэкологии.

Проблемы

Бахром Кучкаров назвал ряд проблем, наличие которых приводит к продолжению рубки деревьев. Во-первых, текущие суммы штрафов недостаточны для профилактического эффекта. Для привлечения к уголовной ответственности сумма ущерба растительному миру должна составлять более 300 базовых расчетных величин (60,8 млн сумов). Более того, нет практики конфискации транспортного средства и техники, используемой для незаконной вырубки деревьев.

Во-вторых, нет системы, направленной на сохранение деревьев и кустарников во время строительства и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций, то есть при выделении земли и проектировании не учитываются вопросы сохранения деревьев.

В-третьих, отсутствует действенный механизм общественного контроля во время вырубки деревьев. Общественность должна участвовать в процессах выдачи разрешения на вырубку.

В-четвертых, обрезку и формовку деревьев должны выполнять лица, у которых есть необходимая квалификация.

В-пятых, конкретно не определены лица, ответственные за уход и охрану древесных и кустарниковых насаждений, не входящих в государственный лесной фонд.

В-шестых, не в полной мере заработала система по высадке деревьев в качестве компенсации вырубленным, потому что конкретно не определены порядок выполнения этих обязательств, сроки и ответственность за невыполнение.

В-седьмых, до сих пор не разработаны правила рубки, обрезки и формовки деревьев.

Для решения указанных проблем по поручению премьер-министра Абдуллы Арипова был разработан проект постановление правительства «О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда», который выставлялся на общественное обсуждение. Документ предусматривает введение моратория на вырубку деревьев вне лесов до 1 февраля. За это время должны быть пересмотрены нормы ухода, обрезки, рубки и использования деревьев и кустарников.

«Сейчас проект находится на стадии внесения в Кабинет Министров… В этом направлении у нас достаточно проблем и недостатков. Недовольство населения также уместно. Решение этих проблем и устранение недостатков лично контролирует глава правительства», — сказал глава Госкомэкологии.





Председатель Сената Танзила Нарбаева указала на медлительность Госкомэкологии в принятии кардинальных мер по охране и уходу за деревьями.

«Комитет должен быстрее изучать опыт других стран и предлагать варианты, которые можно внедрить у нас. Надо ускориться, в то же время не нужно забывать советоваться с народом», — отметила она.

Глава верхней палаты парламента отметила, что в предстоящие два года планируется реализовать около 800 проектов на сумму 1,5 млрд долларов в регионе Аральского моря.