С внедрением новой системы не будет отчисления студента из вуза за неуспеваемость, но в этом случае закончить вуз за четыре года будет невозможно. Об этих и других изменениях, ожидающих систему высшего образования согласно Концепции развития высшего образования до 2030 года, представители Министерства высшего и среднего специального образования рассказали на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 17 октября.

Заместитель министра Сарвархон Бузрукхонов и другие представители Минвуза отметили, что расширение охвата выпускников средней школы высшим образованием с нынешних 20% до планируемых до 50% планируется достичь за счёт развития государственно-частного партнёрства.

Будет создан Президентский университет, работающий как ведущий центр образования и науки на синтезе международных стандартов и национальных традиций, готовящий высокопрофессиональные кадры — «самостоятельно мыслящих патриотов, обладающих современными знаниями и навыками».

Ставится задача превратить отечественную систему высшего образования в хаб по реализации международных образовательных программ в Центральной Азии.

С внедрением кредитно-модульной системы количество дисциплин, изучаемых студентами в бакалавриате, будет снижено до 28, а время на самообразование — увеличено. Не будет понятия «отчисление за неуспеваемость», но студенту, не освоившему те или иные дисциплины в рамках программы, может понадобиться больше времени, чем нынешние четыре года, чтобы получить высшее образование.

Как заметил проректор ТИИИСМХ Баходир Мирзаев, нынешние студенты зачастую ограничиваются той информацией, которую им даёт преподаватель в аудитории, и не вовлечены в самостоятельный поиск и анализ информации. Для того, чтобы вузы могли предъявлять студентам такие требования, сами вузы должны иметь достаточную материально-техническую базу и предоставлять необходимые студенту ресурсы в информационно-ресурсном центре. Кроме того, у студента должна быть любовь к будущей профессии, подчеркнул он.

Планируется добиться включения не менее 10 отечественных вузов (Ташкентский государственный технический университет, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкентская медицинская академия, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ургенчский и Каракалпакский госуниверситеты) в топ-1000 лучших вузов в международных рейтингах, а двух флагманских вузов — Национальный университет Узбекистана и Самаркандский государственный университет — в топ-500.

Один из отечественных вузов — ТИИИМСХ — уже появился в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии QS.

Начальник управления Минвуза Бахром Исмаилов отметил, что работа с компанией Elsevier в этом направлении уже ведётся. В рамках программы «Наука-2020» профессорско-преподавательскому составу отечественных вузов обеспечен доступ к полным текстам статей научных журналов, входящих в международные реферируемые базы данных Scopus (23,5 тысячи научных изданий) и ScienceDirect (2700 изданий). С профессорско-преподавательским составом вузов проводятся тренинги с целью обучения их требованиям, предъявляемым международными журналами к научным статьям. С другой стороны, ведётся работа по включению отечественных научных изданий в международные базы данных.

Планируется внедрение концепции «Университет 3.0», которая подразумевает объединение трёх функций вуза: учебной деятельности заведения (подготовка кадров), научно-исследовательской деятельности и коммерциализации научных разработок.

С этой целью в вузах будет предусмотрена поддержка стартапов, создание современных технопарков, лабораторий и акселераторов. Предусмотрено создание платформы «E-Minbar», в рамках которой будет обеспечен доступ к видеолекциям ведущих профессоров страны.

Корреспондент «Газеты.uz»: «Начиная с 2017 года и до принятия концепции были несколько программных документов, посвященных высшему образованию. Нельзя сказать, чтобы качество преподавания в вузах заметно улучшилось после этих указов и постановлений. Каким образом нынешний документ поможет кардинально поднять качество?»

Баходир Мирзаев, проректор ТИИИСМХ: «В рамках предыдущих документов были значительные изменения в высшем образовании. Например, постановлением президента №2909 от 2017 года была поставлена задача улучшения материально-технической базы всех вузов страны, и сейчас совместно с Всемирным банком и Азиатским банком развития ведётся работа по их поэтапному оснащению самыми современными цифровыми лабораториями. Это позволит вузам не только проводить занятия, но и заниматься научными исследованиями; вузы начали публиковать результаты таких исследований в международных журналах».

«Газета.uz»: «Как планируется добиться включения отечественных вузов в топ-1000 международных рейтингов, если преподаватели вуза загружены аудиторными часами и бумажной работой и у них не остаётся времени на научную деятельность, а одним из главных критериев для таких рейтингов является научная деятельность профессорско-преподавательского состава?»

Баходир Мирзаев: «Нагрузка профессорско-преподавательского состава вуза зависит от занимаемой должности и учёной степени. В эту нагрузку входят не только аудиторные часы, но и проверка курсовых и проектных работ студентов, руководство выпускными квалификационными работами, практикой и другие виды работ. Заведующий кафедрой вуза имеет право снизить рекомендуемый Минвузом объём аудиторной нагрузки в 400 часов, если видит потенциал преподавателя заниматься научной деятельностью и публиковаться в международных журналах».