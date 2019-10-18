Правительство Узбекистана 18 октября в Вашингтоне подписало мандат с Международной финансовой корпорацией (МФК, входит в группу Всемирного банка) о развитии до 900 МВт солнечной энергии посредством проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба МФК.

Ранее в этом месяце эмиратская компания Masdar была объявлена победителем конкурса по первому в стране проекту ГЧП по солнечной энергии на 100 МВт, в рамках которого был получен высококонкурентный тариф в 2,7 цента США за киловатт-час.

В ближайшие месяцы будет запущен тендер на основе ГЧП еще по двум проектам в сфере солнечной энергетики мощностью до 200 МВт каждый в Самаркандской и Джизакской областях, после чего последует дополнительный раунд на мощность в 500 МВт. В общей сложности ожидается привлечение около 1 млрд долларов США частных инвестиций.

Таким образом будет сделан очередной шаг в направлении диверсификации источников энергии и достижения цели по выработке до 5 ГВт солнечной энергии к 2030 году.

«Первый проект ГЧП по солнечной энергии установил высокий ориентир для цен на солнечную энергию в нашей стране, — сказал Шухрат Вафаев, заместитель министра инвестиций и внешней торговли, заместитель управляющего группой Всемирного банка от Узбекистана. — Мы уверены, что при поддержке консультационных услуг МФК мы сможем повторить данный успех в следующих раундах и снова привлечь первоклассных частных игроков к развитию и финансированию таких проектов».

В качестве транзакционного советника МФК помогла Министерству инвестиций и внешней торговли, а также Министерству энергетики подготовить и провести тендер по первому проекту ГЧП, который привлек 11 прошедших квалификацию участников конкурса и 5 конкурентных заявок. Высокий интерес со стороны инвесторов стал поворотным событием в стране, где энергетический сектор традиционно управлялся государством, отмечает МФК.

Всемирный банк также работает с правительством Узбекистана по ключевым вопросам политики в энергетическом секторе, таким как реформа тарифов, развитие возобновляемых источников энергии и планирование инвестиций.