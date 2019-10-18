Руководители сфер и отраслей на местах «закостенели», заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая в Термезе на совещание актива Сурхандарьи с участием хокимов области и районов, руководителей секторов, ответственных лиц сфер и отраслей, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент дал критическую оценку ситуации в регионах.

«Цель и содержание нашей политики обычны: кто трудится, тот получает отрадную жизнь. Государство обязано создать такие условия, при которых человеку свободно работается. С этой целью принимаются акты, определяются приоритеты. Но в нижнем звене мало руководителей, которые способны их выполнять. Создали ли мы школу подготовки хокимов? Нет положительного ответа на этот вопрос», — сказал он.

Глава государства отметил, что темпы роста области все еще не соответствуют ее реальному потенциалу.

«Причина нашего вот уже третьего за текущий год приезда в область — показать всем руководителям на примере Сурхандарьи, как выявлять и полностью задействовать приоритетные направления и точки роста для ускоренного развития регионов, учитывая их особенности и возможности», — объяснил Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил министрам, руководителям сфер и отраслей подготовить и представить хокимияту области предложения по развитию региона до конца года и в следующем году.