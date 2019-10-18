Руководители сфер и отраслей на местах «закостенели», заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая в Термезе на совещание актива Сурхандарьи с участием хокимов области и районов, руководителей секторов, ответственных лиц сфер и отраслей, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент дал критическую оценку ситуации в регионах.
«Цель и содержание нашей политики обычны: кто трудится, тот получает отрадную жизнь. Государство обязано создать такие условия, при которых человеку свободно работается. С этой целью принимаются акты, определяются приоритеты. Но в нижнем звене мало руководителей, которые способны их выполнять. Создали ли мы школу подготовки хокимов? Нет положительного ответа на этот вопрос», — сказал он.
Глава государства отметил, что темпы роста области все еще не соответствуют ее реальному потенциалу.
«Причина нашего вот уже третьего за текущий год приезда в область — показать всем руководителям на примере Сурхандарьи, как выявлять и полностью задействовать приоритетные направления и точки роста для ускоренного развития регионов, учитывая их особенности и возможности», — объяснил Шавкат Мирзиёев.
Президент поручил министрам, руководителям сфер и отраслей подготовить и представить хокимияту области предложения по развитию региона до конца года и в следующем году.
Sergian Lozovich
Берите Хакимов из народа!!! Спуститесь на наш уровень, хотя бы свой взор!
У нас столько активистов, патриотически относящихся к своему государству, умных и образованных. Почему бы не взять в хакими учителя математики, который всю жизнь проработал в школе на одном месте, выпустив не одно поколение, который знает всю кухню нашего образования. Он и постарается поднять его на уровень в определенном районе. Отработал год на этом посту, внёс свою лепту, дальше берём другого из другой категории.
Сергей Привалов
Уважаемый Президент, Вы ошибаетесь. У нас ВООБЩЕ нет руководителей, никакого уровня. Нигде. А те единицы, если и всплывают, их ломает система.
Вот Вы говорите, что школы хокимов нет. А зачем им школа? Может просто Вам как Гаранту Конституции, начать таки требовать и проверять исполняемость Законов в том числе и в отношении хокимов? Почему из тройки хокимов, после нашумевших событий, ни один из ни то, что не ответил в соответствии с Законом, даже проверки не были инициированы в отношении них? Каким, скажите, законом у нас регламентируется уход от ответственности путем принесения извинений?
Шавкат Миромонович, просто начните распространять действие законов на ВСЕХ без исключения, как о том гласит Конституция, и хокимы сами научатся, в момент, работать правильно, а не достойные или ответят по закону, с освобождением места, или уйдут.