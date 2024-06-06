Политика
Узбекистан и Турция будут укреплять взаимодействие в сфере безопасности и обороны
Президенты Узбекистана и Турции поставили задачу правительствам довести товарооборот до $5 млрд, а также договорились расширять партнёрство в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации, безопасности и обороны.
Президент Узбекистана ознакомился с оборонной промышленностью Турции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой компании Turkish Aerospace Industries, разрабатывающей и производящей аэрокосмические системы, а также других предприятий оборонной промышленности Турции по разработке и производству вооружений и военной техники.
Узбекистан, Кыргызстан и Китай подписали межправсоглашение по проекту железной дороги
Соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» подписано между правительствами стран в Пекине. Президент Узбекистана назвал это историческим событием. Документ устанавливает механизмы финансирования, строительства ж/д и другие вопросы.
Путин отметил «нейтральную» и «взвешенную» позицию Узбекистана по действиям РФ в Украине
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за то, что политика Узбекистана «носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный» в отношении действий РФ в Украине.
Экономика
ЦБ начал переводить часть резервов в ценные бумаги
Центробанк Узбекистана приступил к диверсификации своих золотовалютных резервов и впервые инвестировал в гособлигации зарубежных стран.
Общество
Как сделать самокаты безопасными для всех участников дорожного движения. Мнение экспертов
В 2022 году в Узбекистане появились первые сервисы аренды электросамокатов. Сегодня в городах страны порядка 12 тысяч самокатов, хотя пользоваться ими небезопасно. Как устроены сервисы аренды и какие изменения инфраструктуры и законодательства требуются для безопасного движения — в нашем материале.
Почему Таиланд пока требует визы от граждан Узбекистана
СМИ сообщали, что Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана, однако узбекистанцы столкнулись с тем, что у них по-прежнему требуют визу. В МИДе прокомментировали ситуацию.
«Обожаю водить трактор!». История трактористки Зиёды Джурабаевой из Сырдарьинской области
Зиёду Джурабаеву из села Сойибобод Гулистанского района знают многие соседи. 22-летняя девушка работает трактористкой в фермерском хозяйстве, которым управляет её мать. Корреспондент «Газеты.uz» съездил в Сырдарьинскую область и пообщался с девушкой-трактористкой.
Очередные жертвы нерегулируемых переходов. Грузовик сбил женщину с двумя детьми в Нурабаде
В Нурабадском районе Самаркандской области 25-летний водитель «КамАЗа» наехал на нерегулируемом переходе на женщину с двумя детьми, оба ребёнка скончались.
Женщина грозилась задушить маленького сына в Каттакургане
В Каттакургане женщина во время ссоры по видеозвонку с сожителем угрожала задушить сына. Женщина рассказала, что злилась, потому что мужчина, который сейчас находится в России, не хочет возвращаться.
Три человека утонули в Ферганской области
Три молодых человека, включая двух несовершеннолетних, утонули в водоёме, предназначенном для орошения сельскохозяйственных полей, в Алтыарыкском районе Ферганской области.
Инспектор и инженер райгаза в Ташкенте подозреваются в получении взятки
В Чиланзарском районе Ташкента инспектор и ведущий инженер «Чилонзортумангаз» задержаны при получении 25 млн сумов. Предположительно, они обещали владельцу гостиницы не передавать в органы заявление о выявленных недостатках по оплате природного газа.
Жители Ташкента подали иск на отмену решений о передаче парка Дружбы в аренду
Жители Ташкента подали заявление в суд с требованием отменить решения правительства и хокимията о передаче парка Дружбы (Бабура) в аренду предпринимателю. Заявители опасаются, что в документах, недоступных общественности, могут «содержаться сведения, нарушающие права и интересы жителей».
Спорт
Шахматный супертурнир UzChess Cup 2024 с призовым фондом $166 тысяч стартовал в Ташкенте
В Ташкенте 6 июня стартовал шахматный супертурнир UzChess Cup 2024 с призовым фондом в $166 тысяч. На нем выступят Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шахрияр Мамедьяров и другие. Перед началом партий «Газета.uz» поговорила с российским гроссмейстером Александром Грищуком.
Мир
Россия вывела из строя более половины энергетики Украины — FT
Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций с начала вторжения в 2022 году, а выработка энергии в стране упала ниже 20 ГВт, пишет Financial Times.
Последние 12 месяцев были самыми жаркими в истории
Температуры в мире за последние 12 месяцев оказались максимальными за все время наблюдений. Глава ООН Антониу Гутерриш призвал страны к срочным действиям. «Нам нужен съезд с шоссе, которое ведёт в климатический ад», — заявил он.
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