Политика

Президенты Узбекистана и Турции поставили задачу правительствам довести товарооборот до $5 млрд, а также договорились расширять партнёрство в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации, безопасности и обороны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой компании Turkish Aerospace Industries, разрабатывающей и производящей аэрокосмические системы, а также других предприятий оборонной промышленности Турции по разработке и производству вооружений и военной техники.

Соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» подписано между правительствами стран в Пекине. Президент Узбекистана назвал это историческим событием. Документ устанавливает механизмы финансирования, строительства ж/д и другие вопросы.

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за то, что политика Узбекистана «носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный» в отношении действий РФ в Украине.

Экономика

Центробанк Узбекистана приступил к диверсификации своих золотовалютных резервов и впервые инвестировал в гособлигации зарубежных стран.

Общество

В 2022 году в Узбекистане появились первые сервисы аренды электросамокатов. Сегодня в городах страны порядка 12 тысяч самокатов, хотя пользоваться ими небезопасно. Как устроены сервисы аренды и какие изменения инфраструктуры и законодательства требуются для безопасного движения — в нашем материале.

СМИ сообщали, что Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана, однако узбекистанцы столкнулись с тем, что у них по-прежнему требуют визу. В МИДе прокомментировали ситуацию.

Зиёду Джурабаеву из села Сойибобод Гулистанского района знают многие соседи. 22-летняя девушка работает трактористкой в фермерском хозяйстве, которым управляет её мать. Корреспондент «Газеты.uz» съездил в Сырдарьинскую область и пообщался с девушкой-трактористкой.

В Нурабадском районе Самаркандской области 25-летний водитель «КамАЗа» наехал на нерегулируемом переходе на женщину с двумя детьми, оба ребёнка скончались.

В Каттакургане женщина во время ссоры по видеозвонку с сожителем угрожала задушить сына. Женщина рассказала, что злилась, потому что мужчина, который сейчас находится в России, не хочет возвращаться.

Три молодых человека, включая двух несовершеннолетних, утонули в водоёме, предназначенном для орошения сельскохозяйственных полей, в Алтыарыкском районе Ферганской области.

В Чиланзарском районе Ташкента инспектор и ведущий инженер «Чилонзортумангаз» задержаны при получении 25 млн сумов. Предположительно, они обещали владельцу гостиницы не передавать в органы заявление о выявленных недостатках по оплате природного газа.

Жители Ташкента подали заявление в суд с требованием отменить решения правительства и хокимията о передаче парка Дружбы (Бабура) в аренду предпринимателю. Заявители опасаются, что в документах, недоступных общественности, могут «содержаться сведения, нарушающие права и интересы жителей».

Спорт

В Ташкенте 6 июня стартовал шахматный супертурнир UzChess Cup 2024 с призовым фондом в $166 тысяч. На нем выступят Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шахрияр Мамедьяров и другие. Перед началом партий «Газета.uz» поговорила с российским гроссмейстером Александром Грищуком.

Мир

Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций с начала вторжения в 2022 году, а выработка энергии в стране упала ниже 20 ГВт, пишет Financial Times.

Температуры в мире за последние 12 месяцев оказались максимальными за все время наблюдений. Глава ООН Антониу Гутерриш призвал страны к срочным действиям. «Нам нужен съезд с шоссе, которое ведёт в климатический ад», — заявил он.

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