Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вечером 5 июня прибыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару. В рамках программы 6 июня он ознакомился с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев осмотрел образцы выпускаемой продукции и процесс производства, поинтересовался результатами научного сотрудничества компании с зарубежными странами.

Основанное в 1984 году, предприятие является ведущим турецким центром технологий в области проектирования, разработки, модернизации, производства и интеграции аэрокосмических систем от воздушных платформ с неподвижным и вертолётным крылом до беспилотных летательных аппаратов и спутников.

В 2023 году Turkish Aerospace Industries вошла в список 100 крупнейших оборонных компаний мира. Ежегодный доход составляет около 1,5 млрд долларов. В компании работают более 15 тысяч человек, в том числе около 7000 инженеров, свыше 6500 техников и других сотрудников.

Президенту Узбекистана также представили деятельность ряда других предприятий оборонной промышленности Турции, специализирующихся на разработке и производстве широкого спектра вооружений и военной техники.

Состоялись демонстрационные полёты авиации.

Турецкие СМИ, освещая этот визит, отметили, что Шавкат Мирзиёев в сопровождении вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и генерального директора Turkish Aerospace Industries Темеля Котиля осмотрел истребитель KAAN.

Это турецкий истребитель пятого поколения. Его опытный прототип совершил первый полёт в феврале этого года. Предполагается, что истребители местного производства должны заменить Турции F-16.