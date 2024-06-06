С 5 по 15 июня 2024 года в Ташкенте пройдёт международный шахматный супертурнир UzChess Cup 2024 с призовым фондом в 166 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана. Церемония открытия состоялась в четверг, сами партии начались в 15:00.





О турнире

Участники турнира поделились на три группы:

Masters — шахматисты с рейтингом Эло свыше 2700;

Challengers — шахматисты с рейтингом Эло от 2600:

Futures — шахматисты с рейтингом Эло от 2500.

Партии пройдут по круговой системе. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, после 41 хода ещё 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Локация турнира — коворкинг Shake&Pear рядом с Агентством по делам молодёжи.

Рейтинг шахматистов за май.



В группе Masters выступят гроссмейстеры из Узбекистана: пятый шахматист мира Нодирбек Абдусатторов (рейтинг — 2766), Жавохир Синдаров (2668) и Нодирбек Якуббоев (2634). Их соперниками станут Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (2734), Пархам Магсудлу (2733), Сантош Гуджрати Видит из Индии (2721), Александр Грищук из России (2719), Рихард Раппорт из Румынии (2715), Юй Янъи из Китая (2715), Алексей Сарана из Сербии (2712).

В других группах также сыграют узбекистанцы Джахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, Мухиддин Мадаминов и другие.

Александр Грищук. Фото: chess.com.



Перед началом турниром корреспондент «Газеты.uz» Георгий Шванов поговорил с российским гроссмейстером Александром Грищуком, который является трёхкратным чемпионом мира по блицу, двухкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад.

— Вы приезжали на чемпионат мира по рапиду в Самарканд и кубок Касымджанова. Как вам играть в нашей стране?

— Прекрасно. В прошлом году я приехал впервые, раньше не был. Очень всё нравится. Игра идёт не блестяще, но и не ужасно. Не уверен, что это влияет на результат, но когда обстановка приятная, то и время приятнее проводишь. В Самарканде немножко не повезло с погодой, иногда был жуткий ветер и холодно, а в Ташкенте вообще замечательно. Особенно мне понравилось в прошлом году на кубке Касымджанова, когда в Москве снег был, а здесь — лето.

— В нынешнем турнире в сильнейшей группе играют трое узбекистанцев. Насколько вы с ними знакомы, когда о них узнали?

— Лучше всего я знаком с Синдаровым, потому что мы с ним играли за одну команду в турнире Global Chess в Дубае. А партий, думаю, уже пять с каждым из них сыграл.

— И какой у вас с ними счёт?

— С Абдусатторовым несколько ничьих и по одной мы выиграли, с Синдаровым три выиграл, и одну проиграл, а с Якуббоевым, если ошибаюсь, одну проиграл и сделал несколько ничьих, ни одной не выиграл. Бывают ещё турниры онлайн, но вживую так.

— Что можете сказать об их шахматном стиле, особенностях?

— Я не очень люблю говорить про стиль своих соперников. Безусловно, все трое — молодые и очень способные.

— Об остальных ваших соперниках, особенно о Видите, игравшем в турнире претендентов, который вы подробно анализировали, что можете сказать?

— Видит тоже играл за ту же команду, что и мы с Синдаровым, тогда в Дубае. Очень приятный парень и сильный игрок, особо сказать нечего. Шахрияр Мамедьяров очень сильный игрок, лет двадцать играет на высоком уровне. Пархам Магсудлу — очень агрессивный игрок. Сарана очень здорово играет, чемпион Европы. Юй Янъи в последнее время тоже очень стабильно играет. Вообще состав очень сильный. Понятно, что нет Карлсена, но и так очень сильный состав.

— Есть ли среди них неудобные, или напротив удобные вам соперники?

— Такие моменты я тоже не комментирую.

— А если судить по формальному счёту?

— У меня в интернете плохой счёт с Сараной, но вживую, по-моему, мы вообще ни разу не играли. С Юй Янъи хороший счёт. Но я не придаю этому слишком большого значения.

— В интервью каналу Levitov Chess вы говорили, что турнир претендентов довольно неприятен. Не оставили ли вы амбиций в борьбе за корону?

— Не то, чтобы оставил. Просто играть нужно лучше, тогда будут и амбиции. А амбиции на пустом месте — тоже глупость.

— Наблюдая за игрой действующего чемпиона мира Дин Лижэня (на проходящем в дни интервью турнире Norway Chess Лижэнь занимает последнее место с 4,5 баллами, — ред.), и комментируя последний турнир претендентов, не поменяли ли вы отношения к этому, не возникло чувство, что сейчас удобный момент?

— Был удобный. Мне кажется, Дину будет очень тяжело этот матч выиграть. Я и в эфирах говорил, что для тех, кто играл в турнирах претендентов, совершенно другая ситуация, чем когда Карлсен был чемпионом мира. Тогда даже если ты выиграл турнир претендентов, всё равно будешь явным аутсайдером в матче. А здесь, кто бы ни выиграл, на мой взгляд — явный фаворит против Дина. Гукеш выиграл, он и фаворит.

Дин — выдающийся шахматист, очень сильный. Просто что-то с ним случилось, он резко сдал. Я его очень высоко ценил, наверно, после Карлсена выше всех. Если он вернётся в ту форму, в которой был, — это будет крайне тяжёлый соперник для кого угодно. Но время идёт, а он только хуже становится. Но я к нему отношусь очень хорошо, и мне грустно наблюдать за этим.