Президент России Владимир Путин 6 июня на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств высказался в том числе о позиции Узбекистана в отношении войны РФ против Украины.

Генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) Абдусаид Кучимов отметил, что события в Украине «полностью вытеснили из глобальной повестки не менее острую, на наш взгляд, афганскую проблематику».

«Хотя существует объективная необходимость выстраивать взаимодействие с новыми властями Афганистана, помочь в решении социально-экономических проблем многострадального афганского народа. Более того, мы можем видеть твёрдое стремление нового правительства Афганистана, то есть „Талибана“, к установлению мира в стране, к конструктивному сотрудничеству со всеми государствами», — сказал он.

Генеральный директор УзА Абдусаид Кучимов. Фото: kremlin.ru.



Глава УзА спросил Владимира Путина, насколько важно для России поддерживать диалог с Афганистаном, занимает ли сейчас афганское направление важное место в российской политике и каково отношение президента РФ к процессам вокруг этой страны.

Глава РФ подтвердил, что его недавний государственный визит в Узбекистан был «очень основательным, плодотворным, результативным».

«Такого формата, пожалуй, у нас пока ни с кем не складывалось… Получилось так, что половина правительства России приехала в Ташкент и огромное количество руководителей регионов Российской Федерации. Некоторые руководители регионов России с удовольствием общались даже с руководством обновлённого правительства РФ в Ташкенте, что было любопытно, но и между собой очень активно взаимодействовали. Это оказалось очень полезным, даже неожиданно для меня», — отметил он.

Владимир Путин заявил, что обсуждал проблему Украины с президентом Узбекистана.

«Президент Мирзиеёв, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно говорил об озабоченностях Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине. Но мы благодарны президенту за то, что политика Узбекистана здесь носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный», — сказал он.

По его словам, стороны также «много говорили» о ситуации в Афганистане.

«Проблема, с которой сталкивается Узбекистан, — это проблема выхода к мировому океану, к морям, это всё понятно. Здесь разные существует варианты, в том числе это развитие логистики через территорию Афганистана, всякой разной логистики: и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее, так далее», — отметил он.

Владимир Путин заявил, что для России также очень важна стабильность в Афганистане.

«И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договорённости на уровне ООН были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос. Но надо выстраивать отношения с правительством „Талибана“», — сказал президент РФ.

«В целом у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше, надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более что у Узбекистана большая протяжённость границ, и нужно безопасность обеспечивать и, повторяю, логистику развивать. Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности», — сказал Путин.