Инспектор газоснабжающего управления «Чилонзортумангаз» Б. Ю. и ведущий инженер С. А. подозреваются в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками департамента и ГУВД, стало известно, что сотрудники райгаза составили акт о выявленных недостатках по оплате природного газа в гостинице «Карвонсарой».

Далее они потребовали 25 млн сумов от владельца гостиницы в обмен на то, что этот документ не будет передан в правоохранительные органы для принятия законных мер. При получении денег они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.