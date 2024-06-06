4 июня днём в Нурабадском районе Самаркандской области грузовик задавил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Видео об этом появилось в социальных сетях.

В пресс-службе УВД области сообщили, что трагедия произошла на 35-м километре автодороги А-378 «Самарканд — Гузар» на территории махалли «Мехнаткаш». «КамАЗ» под управлением 25-летнего П. Ё. наехал на Ж. Ф. и двух её несовершеннолетних детей.

Двое детей погибли на месте, их мать госпитализирована в центральную больницу Самаркандского района.

Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Отметим, что наезды на пешеходов происходят на нерегулируемых пешеходных переходах и в городах, и на междугородних трассах в Узбекистане регулярно.