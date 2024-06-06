Три молодых человека, включая двоих несовершеннолетних, утонули в искусственном водоёме, предназначенном для орошения сельскохозяйственных угодий, в Алтыарыкском районе Ферганской области 5 июня.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, прокуратура начала расследование.

«Во избежание подобных несчастных случаев просим вас строго соблюдать правило не купаться в водоёмах, где купание запрещено, которые имеют сильное течение, большую глубину, которые вам незнакомы», — говорится в сообщении.