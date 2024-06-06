В Гулистанском районе многие знают 22-летнюю Зиёду Джурабаеву из села Сойибобод. Она работает трактористкой в фермерском хозяйстве «Озодбек тухфаси», которым управляет её мать. Сельскохозяйственной техникой Зиёда заинтересовалась ещё в детстве — отец был трактористом. После его кончины она твёрдо решила продолжить отцовское дело. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов побывал в Сырдарьинской области и пообщался с девушкой-трактористкой.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».



Зиёда Джурабаева родилась и выросла в деревенской семье. Она — пятый ребёнок из шести детей. У девушки есть четыре сестры и брат.

С детства Зиёда очень интересовалась сельскохозяйственной техникой, а в 17 лет начала самостоятельно водить трактор. Освоить профессию она решила после смерти отца — руководителя фермерского хозяйства «Озодбек тухфаси» Олимжона Мирзаева.

«Когда отца не стало, многие советовали нам оставить фермерскую работу. Говорили, что будет нелегко с ней справиться. Но мы твёрдо решили продолжать дело отца. На сегодняшний день фермерским хозяйством управляет моя мама. Основную работу, связанную с землёй и техникой, я делаю сама», — рассказывает Зиёда.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».



Водить трактор девушку научил сосед — фермер Обид Мирзиёев. Осваивать приёмы обработки почвы начали с культивации хлопчатника.

«Я так сильно радовалась, потому что сбылась моя мечта. Обожаю водить трактор! Мне нравится работать в поле — на этом просторе человек избавляется от всего негатива и идёт домой в хорошем настроении», — говорит Зиёда.

В первые годы девушка работала на тракторе отца, который он купил в 2004 году и водил до конца своих дней. Машина производства Ташкентского тракторного завода после почти 20 лет эксплуатации износилась и морально устарела. Устав от постоянных ремонтов, семья продала трактор. Пока копят на новую технику, пользуются трактором соседа Обида-ака.

Зиёда рассказывает, что многие завидуют её умению водить трактор.

«Человек приходит в жизнь только один раз, поэтому он должен заниматься работой, которая ему по душе. Нельзя жить, оглядываясь на чужое мнение. Я научилась водить трактор, так как это ремесло меня очень интересовало. Я получаю от этого большое удовольствие!», — говорит девушка.

В планах у Зиёды Джурабаевой — расширить земельную площадь фермерского хозяйства, купить трактор, свой дом и машину, а также получить высшее образование по сельскохозяйственному направлению.