Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в стране с начала вторжения в феврале 2022 года, пишет британская газета Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщает, что выработка электроэнергии в Украине упала ниже 20 ГВт из-за российских ракетных атак или оккупации станций. До начала полномасштабной войны этот составлял около 55 ГВт и был одним из крупнейших в Европе.

FT цитирует заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который заявил, что последствия российских атак на энергетический сектор Украины носят «долгосрочный характер» и экономия электроэнергии «станет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».

Российская атака 1 июня поразила энергетические объекты в пяти украинских регионах, пишет газета. По словам собеседников издания, в результате ударов Украина потеряла 1,2 ГВт генерирующих мощностей, а критически важная для транспортировки газа из подземных хранилищ инфраструктура оказалась серьёзно повреждена. Один из источников отметил, что к зиме жители страны, скорее всего, будут проводить без электричества большую часть дня.

Если российские бомбардировки в период зимы в 2022—2023 годы была нацелены на распределительную электросеть Украины, которую можно относительно легко отремонтировать, то последние атаки были направлены на тепловые и гидроэлектростанции, восстановить которые гораздо труднее и дороже, говорится в материале.

Министерство энергетики Украины в ответ на статью FT выпустило заявление, в котором говорится, что материал издания «имеет признаки дезинформации и ИПСО» в интересах России. В ведомстве отметили, что газеты ссылается на анонимные источники в украинском правительстве, а «это подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками».

Министерство также обвинило FT в смешивании «правдивых и ложных» данных, чтобы «придать материалу достоверность». Ведомство подчеркнуло, что ведутся все возможные работы по восстановлению энергосистемы страны и пообещали, что «украинцы будут со светом и теплом».

Статью о критическом состоянии украинской энергосистемы опубликовала и газета The New York Times. Издание со ссылкой на оценку экспертов также пишет, с начала войны Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии. NYT отмечает, что Украина сейчас вынуждена импортировать рекордные объёмы энергии из соседних государств и вводить плановые отключения по всей стране.