Правительства Узбекистана, Кыргызстана и Китая подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги. Церемония подписания состоялась 6 июня в Пекине.

Документ подписан министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым, министром транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилеком Текебаевым и председателем Государственного комитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе.

Перед подписанием соглашения были заслушаны видеообращения лидеров трёх стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «начало реализации этого важнейшего инфраструктурного проекта является поистине историческим событием».

«Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным „плечом“, соединяющим Китай с нашим регионом. В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на ёмкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока», — отметил глава государства.

В соответствии с соглашением железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалалабад — Андижан.

Как пишет пресс-служба президента со ссылкой на оценку экспертов, ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.

В кабмине сообщили, что договорённость о скорейшем начале строительства была достигнута в ходе государственного визита Садыра Жапарова в КНР в мае 2023 года.

Соглашение, как уточнили в пресс-службе Кабмина Кыргызстана, устанавливает основные принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами, включая финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание железной дороги.

Министерство транспорта Узбекистана ранее заявило, что реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государствах Персидского залива.

ТЭО строительство 454-километровой железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» планировалось разработать к 1 июня 2023 года (до этого — 1 июля), но работы были завершены раньше срока — в мае. Строительные работы планируется начать в октябре 2024 года.

Председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в начале декабря отмечал, что стоимость проекта оценивается в 6 млрд долларов, хотя 10 днями ранее озвучивал примерную стоимость в 3−5 млрд долларов. В апреле этого Жапаров уже озвучил сумму в 8 млрд долларов.