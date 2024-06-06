Жители Ташкента подали судебный иск с требованием отменить решения правительства Узбекистана и хокимията города о передаче парка Дружбы (Бабура) в аренду частному предпринимателю. Как сообщили «Газете.uz» заявители, Шайхантахурский межрайонный суд по гражданским делам принял дело к рассмотрению и назначил начало процесса на 10 июня.

Как мы сообщали ранее, решением хокима города Шавката Умурзакова от 26 марта парки Абдуллы Кадыри и Дружбы были переданы в аренду на 49 лет компании BPM Smart Decision Management. Эта же компания ранее реконструировала парк Гафура Гуляма.

На сайте E-Qaror, где публикуются решения хокимиятов, решение хокима о передаче парков в аренду скрыто. (Согласно законодательству, хокимияты могут принимать решения и распоряжения, содержащие сведения, использование которых ограничено. В их числе — сведения об обороне, безопасности, персональных данных, опеке и попечительстве и другие.)

Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

В связи с тем, что оба документа не был опубликован для общественного обсуждения, жители обратились с адвокатскими запросами в хокимият города и в Кабмин для ознакомления с документами. В правительстве не предоставили постановление №133 от 13 марта 2024 года, ссылаясь на то, что документ «содержит в себе государственные секреты или иную охраняемую законом тайну» в соответствии со статьёй 5 закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней».

Хокимият также отказал в предоставлении решения №200−14−0-Q/24 от 26 марта «О передаче в управление и модернизации на основе государственно-частного партнёрства парков культуры и отдыха Дустлик и Абдуллы Кадыри».

Заявители опасаются, что в документах, недоступных общественности, могут «содержаться сведения, нарушающие права и интересы жителей».

Жители попросили суд истребовать у ответчиков копии постановления Кабинета министров и решения хокима, а также признать из недействительными.