Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало сохраняющееся требование наличия виз при въезде в Таиланд для узбекистанцев.

29 мая СМИ сообщили, что Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана и ещё 35 государств. Общее количество таких стран выросло с 57 до 93.

Однако узбекистанцы отмечают, что после прибытия в королевство пограничная служба всё ещё требуют визы, поскольку новый порядок не вступил в силу.

По данным МИДа, генеральное консульство Узбекистана в Бангкоке обратилось в Министерство иностранных дел Таиланда, где заявили, что о введении безвизового режима ещё официально не сообщалось.

В то же время региональное управление МИД Таиланда подтвердило наличие решения правительства об упрощении визового режима. Консульский департамент направит соответствующие инструкции в диппредставительства за рубежом и объявит об этом позже.

«Процедура упрощения визового режима, которая вводится в одностороннем порядке, может быть отменена через определённый период. Дополнительную информацию мы предоставим, как только МИД Узбекистана получит официальную ноту Таиланда», — говорится в сообщении.