В социальных сетях появилось видео, на котором женщина во время ссоры по видеозвонку показывает, что хочет задушить маленького мальчика. В пресс-службе УВД Самаркандской области прокомментировали ситуацию.

Там сообщили, что 32-летняя Ф. М., проживающая в городе Каттакургане, применила физическую силу к своему ребёнку во время общения с сожителем, который сейчас находится за границей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего) и части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Здоровье и состояние ребёнка оцениваются как хорошие, он находится под наблюдением специалистов.

На другом видео, распространённом в интернете, женщина говорит, что её муж в России, у него там новая жена и он не собирается возвращаться.

«Я не хотела душить своего сына. У меня на шее лежала рука, и на руке была верёвка. Я не собиралась причинять ему вред», — сказала она.

Фото: УВД Самаркандской области.

Представительница городского хокимията пригласила Ф. М. на работу. С ней также провели беседу и дали советы представители махалли, комитета семьи и женщин и органов внутренних дел, рассказала женщина.