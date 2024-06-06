В Президентском дворце в Анкаре состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Главы государств обсудили расширение узбекско-турецких отношений партнёрства, углубления сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Накануне визита успешно проведён бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов в области промышленности, «зелёной» энергетики, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнёрства, отмечается в сообщении.

Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до 5 млрд долларов, в том числе за счёт расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле. Достигнута договорённость о создании торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.

Лидеры отметили принятое решение об учреждении узбекско-турецкого Делового совета под председательством глав двух государств, первая встреча которого состоится сегодня.

Президенты рассмотрели также вопросы расширения партнёрства в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации. Они подчеркнули необходимость укрепления и координации взаимодействия в сфере безопасности и обороны, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.

Стороны условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. Отдельное внимание уделено вопросам сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Особое внимание обращено на необходимость создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.

Лидеры Узбекистана и Турции также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности развитие ситуации в Афганистане.