Центральный банк Узбекистана приступил к диверсификации своих золотовалютных резервов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ впервые инвестировал в зарубежные государственные ценные бумаги и сформировал соответствующие портфели, говорится в сообщении.

С 27 по 31 мая в Узбекистане находилась миссия по технической поддержке экспертов казначейства Всемирного банка. В ходе миссии проведены тренинги по диверсификации в управлении международными резервами, в том числе инвестированию в зарубежные государственные ценные бумаги, оценке рисков, а также правильной организации рабочего процесса структурных подразделений Центробанка.

В ходе миссии повышена квалификация подразделений ЦБ по таким вопросам как управление рисками при инвестировании в ценные бумаги, проведение торговых и расчётных операций, установление бухгалтерского учёта и комплаенса.

По итогам миссии получены рекомендации экспертов казначейства Всемирного банка. Кроме того, достигнуто соглашение о дальнейших действиях по включению новых финансовых инструментов в структуру резервов и повышению квалификации сотрудников ЦБ.

В июле 2022 года председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил, что регулятор начал пересматривать стратегию управления золотовалютными резервами и приобретать американские ценные бумаги и высоколиквидные активы с высшим уровнем надёжности. Эти планы анонсировались ещё в 2019 году, но с тех пор вместо диверсификации выросла доля золота в резервах.

В ноябре того года замглавы ЦБ Бехзод Хамраев рассказал, что Центробанк не стал закупать гособлигации США из-за конъюнктуры на рынке.

Что такое золотовалютные резервы и как они устроены

Золотовалютные резервы — это «подушка безопасности» государства на чёрный день. Она пополняется в благоприятные времена, затем расходуется в кризисный период, когда экономика сталкивается с шоками, бюджет испытывает дефицит и необходимо выплатить долг перед зарубежными кредиторами.

Имеющиеся резервы Узбекистана (35,1 млрд долларов) уже не превышают годовой объём импорта страны, который за 2023 год составил 38,1 млрд долларов. Но это всё равно выше рекомендаций международных организаций для развивающихся стран, согласно которым резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.

Для максимально эффективного управления резервами государство хранит их в высоколиквидных международных активах, таких как валюта, золото и ценные бумаги.

В 2019 году регулятор озвучил планы по пересмотру своей «консервативной» стратегии управления золотовалютными резервами. Для снижения доли золота планировалось купить гособлигации США, Китая и других стран.

При этом за последние 4 года доля золота в резервах выросла. В начале 2019 года чистые золотовалютные резервы (ЗВР) Узбекистана составляли 26,39 млрд долларов, на долю золота приходилось 55,4% запасов — 14,64 млрд долларов. На 1 мая 2024 года резервы выросли до 35,1 млрд долларов, включая запасы в драгметалле — до 1 млрд долларов (75,6%).

Золото воспринимают в качестве защитного актива для инвесторов в периоды кризисов, который позволяет уберечь деньги от инфляции, девальвации и утраты покупательской способности. Недавний кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, сопровождался ростом цен на золото.

Высокие цены на золото помогли Узбекистану смягчить последствия кризиса во время пандемии ковида. В августе 2020 года была зафиксирована максимальная биржевая цена на этот драгметалл — 2069,5 долларов за унцию. Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов. Бюджет получил часть этих доходов в виде налогов.

Золото, хоть и считается хорошей защитой в условиях растущей инфляции, не даёт пассивного дохода (если цена металла упала, то можно долго находится в просадке) и является зачастую более волатильным, чем акции (с 1970 по 2020 годы среднегодовая волатильность золота составила 27,1%).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отметило, что Узбекистан сильно зависит от продажи золота, котировки которого могут упасть в ближайшие годы.

Американские казначейские облигации принято считать самым надёжным активом на фондовом рынке в противовес акциям — это вызвано высоким доверием к правительству США, которое и несёт ответственность за выполнение обязательств по этим ценным бумагам.

Казначейские облигации отличаются высокой ликвидностью — их можно быстро продать по близкой к рыночной цене и без существенной потери в стоимости. Но они являются низкодоходными. Как правило, в этот актив инвестируют другие государства, крупные фонды, страховые компании и ФРС.

В итоге покупка ценных бумаг США или других стран должна стать шагом к диверсификации резервов Узбекистана, чтобы сбережения страны зависели не только от цен на золото или валютного курса.