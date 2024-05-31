Политика

Президент Узбекистана дал старт строительству трёх крупных объектов в Бухарской области — газохимического комплекса МТО («метанол в олефины»), солнечной электростанции и международного аэропорта Бухары.

Экономика

После повышения тарифов за неполный май потребление электроэнергии в Узбекистане к аналогичному периоду 2023 года снизилось на 324 млн кВт·ч, газа — на 125 млн куб. м, сообщил министр энергетики. По его словам, снижение потребления при росте числа абонентов и предприятий говорит об энергосбережении.

Для бизнеса и других юрлиц в Узбекистане будут введены повышающие коэффициенты при потреблении газа или электроэнергии свыше 10% от выделенного лимита, сообщил министр энергетики. Также будет введён новый порядок проведения энергетического аудита потребителей.

В 2023 году в Узбекистан поступила гуманитарная помощь на 197,84 млн долларов из 30 стран. Это на 2,2% больше, чем в 2022 году. Большую часть поддержки оказали Германия, Китай и США. Основная часть средств направлена в сферу здравоохранения.

Курс доллара США к суму от Центробанка Узбекистана снижается седьмой торговый день подряд. С 24 мая национальная валюта укрепилась почти на 125 сумов (на 1%), упав ниже 12600 сумов впервые с марта.

В Узбекистане планируется повышение тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). НАПП работает над пересмотром цен, утверждённых в 2019 году. Нынешние тарифы называются убыточными.

В первом квартале из госбюджета выделено 8,1 трлн сумов на субсидии на покрытие разницы между покупкой и продажей газа. Это 85% всего запланированного объёма субсидий на весь 2024 год.

Двум компаниям, владеющим автозаправками в Ташкентской и Сырдарьинской областях, были начислены задолженности за использование природного газа в размере 15 млрд сумов. В результате изучения ситуации Комитетом по развитию конкуренции и прав потребителей долги были сняты.

Общество

Единая диспетчерская экстренных служб 112 должна заработать в Ташкенте и столичной области с 1 июня, в Ферганской долине — с 1 июля, в остальных регионах Узбекистана — до конца года. Ранее запуск в Ташкенте планировался на 1 января.

Новый директор Фонда масс-медиа Жахонгир Азимов в личном Telegram-канале отреагировал на случай с агрессивным поведением главы компании Muna Mug Фарруха Хакимова в отношении фотографа Камиля Еникеева. Он назвал действия первого вопиющими и подчеркнул, что такое должно наказываться по закону.

Хедлайнером фестиваля Comic Con, который пройдёт в столичном комплексе Humo Arena 15−16 июня, станет голливудский актёр Питер Фачинелли, известный по роли доктора Карлайла из популярной саги «Сумерки».

Государственный музей наследия джадидов откроют в комплексе «Ховли Поён» в Бухаре. Он войдёт в систему Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В Самарканде мужчина пообещал местному жителю помочь с выездом в США за 50 тысяч долларов, его задержали при получении аванса.

На выходных в Узбекистане будет очень тепло и солнечно. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+19 градусов, днём — +31…+34 градуса.

Шесть кинопремьер, бесплатные концерты и шоу в честь Дня защиты детей, фестиваль коллекционных кукол, спектакли для детей и взрослых, концерт Тахира Садыкова, Международный фестиваль иллюзионистов, выставки, квизы, скидки, вечеринки и другие события первых летних выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

Дональд Трамп стал первым президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении после того, как присяжные в суде Нью-Йорка вынесли обвинительный вердикт по делу о фальсификации документов, чтобы скрыть платежи порноактрисе. Приговор объявят 11 июля.

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