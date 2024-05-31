Жахонгир Азимов, на днях назначенный директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана, отреагировал на инцидент с фотографом Камилем Еникеевым. Как мы писали, он столкнулся с агрессивным поведением Фарруха Хакимова, главы компании Muna Mug, которая отвечала за пересадку дубов с территории бывшего комплекса СНБ в Ташкенте.

В публикации в своём Telegram-канале, озаглавленной «Личное мнение о кейсе Камиля Еникеева», Жахонгир Азимов написал: «Необходимо полностью изучить ход событий того дня. Как так получилось, что Фаррух Хакимов оказался у машины Камиля? Почему директор компании позволил себе так по-хамски разговаривать? Как долго Камиль находился у территории? Что вообще вокруг этой территории? Очень много вопросов. Но как бы их много ни было, хамское поведение должно быть наказано по закону».

Директор фонда отметил, что благодаря технологиям сегодня небезразличные граждане могут сообщать о проблемах наравне со СМИ: «Этот феномен — „журналистка граждан“ (citizen journalism). Кстати, блогосфера Узбекистана сформировалась благодаря именно таким гражданам», — написал он.

Жахонгир Азимов подчеркнул, что «своим поступком Камиль защищает общественное благо — деревья». Указывая на нарушения закона, граждане «формируют в обществе чувство ответственности и нетерпимости в отношении хамского поведения», считает он.

По мнению директора фонда, случай с Камилем Еникеевым также показывает, «насколько важно уважать личные границы человека и просто вести себя достойно».

«Поведение директора и учредителя компании Muna Mug Фарруха Хакимова, который вылил на Камиля энергетик, — вопиющий поступок. Насколько бы накалённой ни была обстановка, нельзя просто брать и обливать другого человека», — заявил он.